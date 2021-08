Viele Tore im Langenhorster Vechtestadion

Mit einem Testspiel gegen die SG Listrup/Leschede ging für die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen die Vorbereitung auf die neue Saison weiter. Die Gäste, die in der niedersächsischen Bezirksliga Weser-Ems zu Hause sind, lagen zur Pause nach einem Treffer von Meike Seggering (13.) mit 1:0 vorne. Die gleiche Spielerin traf in der 48. Minute auch zum 2:0, ehe Corinna Rüschoff im direkten Gegenzug der Anschlusstreffer gelang. Rüschoff egalisierte zum 2:2 (54.), doch Kristina Egbers brachte die SG wieder in Führung (71.). Für die SpVgg endete die Partie trotzdem mit einem Happy End: Clara Bos sicherte mit einem Doppelschlag den 4:3-Sieg der Ochtruperinnen.

-mab-