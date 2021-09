Viererteams sind richtig sexy

Tischtennis: Saisonstart in der Oberliga

Burgsteinfurt/Ochtrup

Der kleine weiße Ball wird wieder über das Netz geschlagen. Groß ist aus hiesiger Sicht das Interesse an der Oberliga West, in der der SC Arminia Ochtrup und der TB Burgsteinfurt antreten. Beide Teamsprecher nahmen in Bezug auf die neue Spielzeit und das Saisonziel Stellung.

