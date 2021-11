Volle Halle garantiert

Der TSV Ladbergen, Gegner der Handballer von Arminia Ochtrup am Sonntag, hat Ansprüche. Die wollen die Ochtruper – wenn möglich – ein wenig dämpfen.

Landesliga: Ochtruper spielen in Ladbergen

Ochtrups Handballer dürfen sich am Sonntag auf einen volle Halle in Ladbergen freuen.

Christian Woltering ist erkältet und muss das Bett hüten. Für das Spiel beim TSV Ladbergen wird daher sein Kollege Pascal Heitz die Spielregie übernehmen. Der Rest der Mannschaft des SC Arminia ist allerdings fit und freut sich auf die Partie in einer Halle, in der immer Stimmung herrscht.

„Dafür spielen wir doch, für solch eine Halle und solch ein Publikum“, will Heitz seine Vorfreude gar nicht verbergen. Zumal seine Mannschaft – gemessen an den Ansprüchen des Gegners – nichts zu verlieren habe. Nach vier Spielen ist der TSV zwar nur Vierter (zwei Siege, zwei Niederlagen gegen Münster 08 und HC Ibbenbüren), will aber im Konzert der Großen oben mitmischen.

„Ladbergen hat individuell sehr starke Spieler, zwei Linkshänder zum Beispiel auf der rechten Seite“, nennt Heitz die Namen Robin Dellbrügge und Thies Hülsbusch. Und dass der Gegner auch in der Deckung einiges drauf haben dürfte, beweist das Ergebnis des Nachbarschaftsduells gegen Kattenvenne, als der TSV nur elf Gegentore kassierte.

„Wir werden frei aufspielen und versuchen, so lange wie möglich das Spiel offen zu halten. Wir haben ja nichts zu verlieren“, liegt die Bürde des Favoriten bei der Heimmannschaft, sagt Heitz.