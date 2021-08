Weiner schlägt FCE-Nachwuchs

In einem interessanten Vergleich mit der U 19 des FC Eintracht Rheine (Westfalenliga) behielten die Herren des FC SW Weiner am Freitagabend mit 3:2 die Oberhand. Zur Pause lagen die Youngster aus der Emsstadt nach Treffern von Oskar Warmeling (40., Elfmeter) und Mattes Langelage (42.) mit 2:0 vorne. Im zweiten Abschnitt drehten die Ochtruper die Partie. Kapitän Marcel Pöhlker leitete mit einem Freistoßtreffer die Wende ein (55.), Bernd Möllers machte mit seinem Doppelpack das Comeback perfekt (60./86.). „Das war unsere bisher beste Leistung im Rahmen der Vorbereitung. Vom Kopf her waren alle ganz frisch, die kämpferische Einstellung passte, und auch spielerisch war viele gute Aktionen dabei. Wenn es was zu kritisieren gibt, dann die Chancenverwertung in Halbzeit eins“, so Co-Trainer Daniel Kathöver.