Weiner-Schützenfest mit elf Treffern

In der Kreisliga B hat Schwarz-Weiß Weiner nach seinen Kantersieg gegen Horstmars Reserve die Tabellenspitze erobert und führt mit einem Zähler vor dem FSV Ochtrup II.

FC Galaxy - FC Nordwalde II 2:3 (1:3)

Laut Trainer Nelson Venancio hatte der FC Galaxy Steinfurt im Heimspiel gegen Nordwaldes Reserve mehr Spielanteile, trotzdem steht letztlich die 2:3 (1:3)-Niederlage zu Buche. Venancio gibt aber nicht den schlechten Verlierer und lobt vor allem die Effektivität des Gegners, der aus vier klaren Chancen dreimal ins Schwarze traf. Alle drei Gegentreffer fingen sich die „Galaktischen“ dabei schon in der ersten halben Stunde. Nico van Essen brachte die Gäste in Führung (8.), Louis Elshoff (28.) und Christian Brüggemann (31.) bauten diese aus. Per Foulelfmeter brachte Diogo Maia Rego die Steinfurter schnell wieder heran (34.), doch sein zweiter Treffer kam zu spät (86.). „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten“, macht Venancio seiner Elf keinen Vorwurf. „Wir schaffen es im Moment aber nicht, uns aus der Feldüberlegenheit gute Chancen zu erspielen.“

SW Weiner - Germ. Horstmar II 11:0 (4:0)

Spitzenreiter Weiner machte seinem Namen alle Ehre und fegte die Reserve von Germania Horstmar mit 11:0 (4:0) vom Platz. Für Trainer Alexander Witthake war selbst so ein hohes Ergebnis bei dem Auftritt seiner Mannschaft kein Wunder: „Das spiegelt den Spielverlauf schon ganz gut wider. Wir haben schnell den Ball laufen lassen, uns so viele Chancen erspielt und die Partie völlig im Griff gehabt.“ Alleine vier Spieler des FC durften sich nach Abpfiff „Doppelpacker“ nennen: Matthias Bültel (8., 27.), Nils Weyring (23., 78.), Gerrit Löcker (50., 56.) sowie Philipp Jesweski (62., 89.). Komplettiert wurde die Torschützenliste durch Jens Heinenbernd (29.), Marcel Pöhlker (80.) und Michael Möllers (87.).

FC Lau-Brechte - Westfalia Bilk 0:7 (0:4)

Für den FC Lau-Brechte will es in dieser Saison noch nicht so richtig laufen: Ein magerer Punkt und 4:31 Toren stehen nach sieben Partien auf der Visitenkarte. Die logische Konsequenz: Tabellenschlusslicht. Auch gegen die bis dato noch sieglose Elf vom FC Westfalia Bilk hagelte es eine 0:7 (0:4)-Klatsche. „Das war ein Einstellungsproblem. Bilk war immer einen Schritt schneller“, suchte der sportliche Leiter Michael Speckblanke nach Erklärungen. „Generell plagen uns aber auch einige Verletzungsprobleme und uns fehlt das letzte Quäntchen Glück.“ Für die Gäste trafen Andre Bertels (3.), Michael Lastering (10.), ein Eigentor von Lars Kockmann (11.), Frederik Schoo (17.) schon vor dem Halbzeitpfiff. Das Ergebnis in die Höhe schraubten Justin Niemann (66.) und Benedikt Schulze-Bilk (75., 82.).