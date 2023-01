Weiners Weyring wird Wettringer

Am Ende der Saison verliert der FC SW Weiner einen seiner Leistungsträger. Außenstürmer Nils Weyring schließt sich dann dem FC Vorwärts Wettringen an. Dessen Trainer hatte Weyring im Vorfeld schon ein paar Mal unter die Lupe genommen.

Kreisliga B: Stürmer will in der Landesliga angreifen

Nils Weyring verlässt am Ende der Saison den B-Liga-Spitzenreiter FC SW Weiner. Der Flügelstürmer schließt sich dem Landesligisten Vorwärts Wettringen an.

„Ich stehe ja mit SW-Trainer Alexander Witthake in gutem Kontakt, und daher wusste ich, das Nils noch mal angreifen will. Er ist noch ein junger Spieler, der auf beiden Außenbahnen zuhause ist. Ich habe ihn auch persönlich ein paar mal spielen sehen“, sagt Wensing über den Neuzugang aus Ochtrup. In der laufenden Spielzeit kam Weyring in zwölf Partien zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore.

Verlassen wird den FC Vorwärts hingegen Julian Krause. Ihn zieht es zu Germania Hauenhorst.