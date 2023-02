„Wir setzen voll auf Entwicklung“

Der Begriff „Erfolg“ beschreibt in der Welt des Sports hauptsächlich das Erreichen von Zielen, ist allerdings eine Definition, die nur an der Oberfläche kratzt. So könnte man ergebnistechnisch gesehen von einem krassen Misserfolg sprechen, blickt der Ochtruper Handballfan auf die Ergebnisse der ersten Herrenmannschaft. Mit nur sechs Pluspunkten auf dem Konto kann der Landesligist sein Projekt Klassenerhalt bei vier Absteigern eigentlich schon zu den Akten legen. Und dennoch: eine positive Entwicklung ist in (fast) jedem Spiel und in vielen Bereichen zu erkennen – die Früchte ihrer Arbeit dürften die Ochtruper jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt ernten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet