Yorrick Michaelis und Lena Bucht holen die Titel

Lena Bucht vom SC Arminia Ochtrup hat wie erwartet die Bezirksmeisterschaft in der Damen-A-Klasse gewonnen. Die ehemalige Drittligaspielerin gab auf dem Weg zum Triumph nur einen einzigen Satz ab. Bei den Herren setzte sich Yorrick Michaelis vom TB Burgsteinfurt durch. Im Halbfinale hatte es eine Überraschung gegeben.

Bezirksmeisterschaften in Greven

Yorrick Michaelis ist der neue Bezirksmeister in der Herren-A-Klasse.

Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften am Wochenende in Greven starteten die Aktiven des TB Burgsteinfurt einen Siegeszug. Acht Titel räumten die Rückschlagsportler aus der Kreisstadt ab.

In der Herren-A-Klasse standen sich mit Yorrick Michaelis und Alexander Michelis zwei Cracks vom Turnerbund gegenüber. Michaelis hatte sich zuvor im Halbfinale der 28 Mann starken Konkurrenz gegen den Ochtruper Christopher Ligocki in drei Sätzen (14:12, 11:7, 11:9) durchgesetzt. In dem anderen Halbfinale gab es eine echte Überraschung, als Michelis den hohen Favoriten Henning Zeptner ausschaltete. 6:6 stand es im fünften Durchgang, als der blendend aufgelegte Michelis mit fünf krachenden Vorhänden die Entscheidung verbuchte.

„Für mich war Alexander aufgrund seiner vorher gebrachten Leistungen leicht favorisiert“, fand Michaelis. „Aber wir kennen uns schon so lange, dass ich seine Aufschläge gut lesen konnte.“ 11:4, 9:11, 11:8 und 11:8 hieß es letztlich aus der Sicht von Michaelis. Alle vier Halbfinalteilnehmer haben sich für die Westdeutsche Meisterschaft qualifiziert, die im Januar in Essen stattfindet.

Im Doppelwettbewerb krönte das Kumpelduo Michaelis/Michelis seine Vorstellung mit einem 3:0-Erfolg gegen Maximilian Haddick (Greven)/Linus Ripploh (Rheine). Die topgesetzte Ochtruper Paarung Christopher Ligocki/Philip Brosch schied schon im Viertelfinale aus.

Bei den A-Klasse-Damen gab es keine Überraschung. Lena Bucht, die für die dritte Herrenmannschaft des SC Arminia Ochtrup in der Bezirksliga aufschlägt, holte sich wie erwartet den Titel. Bis zum Endspiel verlor die Rechtshänderin nur einen einzigen Satz. Im Finale gab sie Helena Rohs (1. TTC Münster) mit 11:9, 11:7 und 11:6 das Nachsehen.

„Es wäre eine Enttäuschung gewesen, wenn ich nicht gewonnen hätte“, meinte die ehemalige Drittligaspielerin aus Hessen. „Schließlich hatte ich deutlich mehr TTR-Punkte aufzuweisen als die anderen.“

Im Nachwuchsbereich setzte der Turnerbund Burgsteinfurt mehrere Duftmarken. Jonas Harmsen und Jonas Haarmann gewannen das Jungen-13-Doppel, nachdem sie im Einzel den geteilten dritten Platz belegt hatten. Julian Harmsen (Jungen 11) erspielte sich an der Seite des Hiltrupers Sebastian Lenz ebenfalls Gold im Doppel. Das Duo war auch im Endspiel der Jungen 13 vertreten.

Diana Shevnin (Mädchen 15) verlor das Endspiel gegen Julie Fichtner (VfB Kirchhellen) in vier Sätzen, stand aber zusammen mit Lina Strack (VfL Billerbeck) im Doppel ganz oben auf dem Treppchen.

Maja Lichte (Mädchen 13) entschied das Finale gegen Sarah Osmani (TTC Marl-Hüls) mit 12:10, 13:11 und 12:10 für sich. Marina Hengstmann schloss auf Rang drei ab. Im Doppel gewannen Lichte/Hengstmann den Titel nach einem 3:0 über Wiebke Adler (BW Ottmarsbocholt) und Osmani.

Gold und Silber gab es für die junge Burgsteinfurterin Sophie Johanna Haarmann (Mädchen 11). Im Einzel verlor sie das Endspiel gegen die Rheinenserin Melissa Correira Isci, im Doppel reichte es zum Titelgewinn.