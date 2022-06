140 Kilometer an sechs Tagen durch den Teutoburger Wald

Ostbevern

140 Kilometer durch den Teutoburger Wald hat BSV-Ausdauersportler Frank Korte an sechs Tagen zurückgelegt. Noch knapp eine Woche nach dem Lauf träumt der Ostbeverner nachts manchmal von bestimmten Stellen der Riesenbecker Sixdays, die ihn begeistert haben. 2024 will der 52-Jährige wieder an den Start gehen.

-khk-