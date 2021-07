2:0 gegen Glandorf – BSV Ostbevern hat offenbar ein Luxusproblem

Der BSV Ostbevern gewann ein Testspiel gegen den SC Glandorf mit 2:0. Was sich in der Saisonvorbereitung immer mehr andeutet: BSV-Trainer Daniel Kimmina hat offenbar ein Luxusproblem.

Da bahnt sich vier Wochen vor dem Saisonstart in der Kreisliga A ein Luxusproblem für Daniel Kimmina an. So wie es aussieht, hat der Trainer des BSV Ostbevern personell die Qual der Wahl. Am Dienstagabend im Test gegen den SC Glandorf wechselte er acht Feldspieler ein. „Und man merkt es kaum, so gut fügen sich alle ein“, schwärmt Kimmina.

Seine Truppe gewann gegen den niedersächsischen Bezirksligisten mit 2:0 (1:0). Falk Droste traf nach einem Standard (38.) und Mohamed Alali nach Vorlage von Rückkehrer Marco Bensmann (56.). Zu Beginn hatte der BSV Probleme mit dem aggressiven Gegner, stellte sich dann aber darauf ein. Wieder ließ das Team nur wenige Chancen zu.

Den nächsten Test bestreitet Ostbevern am 8. August gegen DJK BW Greven.