22 Jahre lang der Macher – Obmann Heinrich Bergmann hört auf

Am 8. Juni 1962 erteilte der Westdeutsche Fußballverband Heinrich Bergmann die Spielberechtigung für Ems Westbevern. 60 Jahre sind seitdem vergangen, und Bergmann ist dem Grundsatz „einmal SV Ems, immer SV Ems“ treu geblieben. Über den sportlichen Teil hinaus hat er sich in vielen Funktionen eingebracht – sehr zum Nutzen und zur Förderung des Vereinslebens und der Infrastruktur. Nach dem letzten Heimspiel der ersten Mannschaft hielt er am Sonntagabend am Sportheim seine 20. und letzte Saisonabschlussrede als Fußballobmann.

