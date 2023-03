2:2 zwischen Ostbevern II und Telgte III ist eigentlich gerecht

In der ersten Hälfte waren die einen besser, in der zweiten die anderen. Also ist das 2:2 zwischen dem BSV Ostbevern II und der SG Telgte III nur fair. Ganz so einfach ist das für die beiden Trainer aber nicht.

Das Derby in der Fußball-Kreisliga B2 lässt sich ganz grob so zusammenfassen: In der ersten Halbzeit spielte der BSV Ostbevern II besser, in der zweiten die SG Telgte III. Daher darf man das 2:2 (2:0) am Sonntagmittag im Beverstadion in Ostbevern als gerecht bezeichnen – auch wenn die beiden Trainer das so vielleicht nicht unterschreiben würden.

„Ich ärgere mich. Wir hätten gewinnen können, sogar müssen“, sagte BSV-Coach Mouhcine Moudden. „Ein Punkt ist zu wenig. Ich bin damit unzufrieden, die Jungs sind unzufrieden.“ Sein Gegenüber ärgerte sich über folgenreiche Schiedsrichter-Entscheidungen im ersten Durchgang. Und: „Leider haben wir am Ende nicht das dritte Tor gemacht“, so Janusz Bemben. „Trotzdem bin ich sehr zufrieden und stolz auf die Mannschaft. Ihre Moral und ihr Zusammenhalt sind großartig.“

Beide BSV-Tore von Mohamed Alali

Bemben hat nicht verstanden, warum der Schiri seiner Truppe in der Anfangsphase ein Tor aberkannt hat. Und den Elfmeter-Pfiff wegen Foulspiels fand er zu hart. Mohamed Alali verwandelte vom Punkt zum 1:0 für die BSV-Reserve (27.). Rund zehn Minuten später erhöhter wieder Alali nach Zusammenspiel mit Kevin Seitz und Fabian Seidel auf 2:0. „Die Jungs waren voll da, uns gehörte die erste Halbzeit“, meinte Moudden.

Samuel Mfumu trifft aus 20 Metern

Nach dem Seitenwechsel sah das anders aus. Nach einer Kombination über Moritz Koch und Jonathan zur Nieden verkürzte Jannes Schmitz auf 1:2 für die Telgter (51.). „Wir haben den Druck erhöht und hatten in der zweiten Halbzeit das Spiel unter Kontrolle“, so Bemben. Den Ausgleich zum 2:2 erzielte Samuel Mfumu mit einem Schuss aus 20 Metern unter die Latte (78.). Andere Chancen blieben ungenutzt, auf beiden Seiten.

Dass sein Team nachgelassen hat, hat für Moudden einen klaren Grund: die Knieverletzung von Timo Schapmann und die dadurch bedingten Umstellungen. „Wäre das nicht passiert, hätten wir gewonnen.“

Die Telgter stehen auf dem zehnten Tabellenplatz, mit einem guten Polster nach unten, die Ostbeverner auf einem Abstiegsrang. „Wir sind gut genug für den Klassenerhalt“, beteuert Moudden. „Wir müssen endlich nur an uns glauben.“