3:0 gegen Everswinkel – Ems Westbevern geht als Spitzenreiter ins Derby

Nach einer starken ersten Halbzeit gewann Ems Westbevern mit 3:0 gegen den SC DJK Everswinkel. Die Führung geriet nach der Pause nicht mehr in Gefahr. Der SV Ems bleibt an der Spitze und freut sich auf den BSV Ostbevern.

Eine starke erster Halbzeit und eine zweite Hälfte im Verwaltungsmodus – damit geht der SV Ems als Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A1 ins Derby. Mit dem 3:0 (3:0)-Sieg gegen den SC DJK Everswinkel haben die Westbeverner weiter Selbstbewusstsein getankt für das Duell am kommenden Donnerstag (27. Oktober, Anstoß um 20 Uhr) beim BSV Ostbevern.

Das 3:0 begeistert den Trainer

Im Stile einer Spitzenmannschaft traten die Gastgeber am Sonntag in Vadrup in der ersten Halbzeit auf. Beflügelt vom frühen 1:0 durch A-Junior Mattis Bücker (4.) zeigten die Emser einen starke Vorstellung. Sie überstanden eine Drangperiode der Everswinkeler und erhöhten in der 23. Minute auf 2:0. Einen Schuss von Marius Weimann lenkte SC-Keeper Lukas Rempel erst an den Pfosten und dann ins eigene Tor. Beim 3:0 in der Nachspielzeit durch Philip Schange nach einer Balleroberung und einem schnellen Gegenzug applaudierte Ems-Trainer Andrea Balderi ganz besonders laut.

Nosthoff rettet zweimal

Direkt nach der Halbzeitpause hätte Michael Licher auf 4:0 erhöhen können. Das wäre die Vorentscheidung gewesen. Die 3:0-Führung geriet aber nicht mehr in Gefahr. Dafür sorgte auch Christoph Nosthoff. Der Innenverteidiger rettete zweimal für seinen bereits geschlagenen Torwart Kilian Neufend (68. und 87.). Auf der anderen Seite hätte Jan Nosthoff treffen müssen. Der Ems-Joker setzte den Ball nach einer Hereingabe von Julian Knappheide aus wenigen Metern neben den Kasten (76.).

„Die erste Halbzeit war sehr gut“, bilanzierte Balderi. „Wir wollten zu null spielen, das haben wir geschafft. Ganz wichtig heute waren unsere Innenverteidiger und unsere Sechser“, lobte der Coach des Spitzenreiters die Tandems Wewelkamp/Nosthoff und Schange/König.

SV Ems: Neufend – Kötter (63. Knappheide), Wewelkamp, Ch. Nosthoff, F. Engberding – Schange, König, Bücker (68. N. Engberding), Licher (76. Deistler) – H. Schlunz (60. J. Nosthoff), Weimann (81. Ungruhe). Tore: 1:0 Bücker (4.), 2:0 Rempel (Eigentor/23.), 3:0 Schange (45.+1).