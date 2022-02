3:0 in Köln – BSV Ostbevern setzt die Verfolger unter Druck

Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern machen Druck auf die Verfolger. Der Tabellenführer der Aufstiegsrunde in der 3. Liga West gibt Hildesheim und Bad Laer keinen Anlass, auf einen Leistungseinbruch zu hoffen. Beim FCJ Köln II feierten die BSV-Frauen am Samstag im zweiten Spiel der Endrunde den zweiten 3:0-Sieg. Nimmt man die Vorrunde dazu, kommt das Team auf zwölf Siege in 14 Partien. Das ist fast schon meisterreif.

Der 25:13, 25:22, 25:16-Erfolg in Köln war so deutlich wie er sich liest. Dominik Münch hatte mit mehr Gegenwehr gerechnet. „Ich war doch etwas überrascht, dass wir nicht mehr ackern mussten“, sagte der BSV-Trainer. Die Reserve des Zweitligisten schaffte es noch weniger als eine Woche zuvor der TV Hörde, Ostbevern unter Druck zu setzen.

„ »Wir haben uns nicht wirklich Sorgen gemacht.« “ Dominik Münch

Die Gäste waren im Block sehr wirkungsvoll. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Mannschaften lag aber im Service. Während die BSV-Frauen den Gegner im ersten und dritten Satz mit ihren Angaben in große Bedrängnis brachten, leisteten sich die Kölnerinnen mit ihrem Aufschlag jede Menge Fehler. Nur im zweiten Satz sah das teilweise anders aus. Aber auch wenn Köln in diesem Durchgang mit 8:5 in Führung lag und lange auf einen Satzgewinn hoffen durfte, blieb Münch entspannt. „Wir haben uns nicht wirklich Sorgen gemacht“, sagte der Coach. „Es gab keinen Schub von Köln, der Gegner hat in keiner Phase mal länger richtig Dampf gemacht.“ Im ersten und dritten Satz sowieso nicht. Da zog der Gast jeweils früh auf und davon.

Hildesheim gewinnt in Bad Laer

Als wertvollste BSV-Spielerin durfte Lea Dreckmann die Goldmedaille entgegennehmen – schon die dritte in dieser Saison für die Zuspielerin und die zweite hintereinander. „Eine richtige Entscheidung“, so Münch. „Aber auch Sabrina Roer hätte eine verdient gehabt.“ Die Mittelblockerin spielte diesmal, ebenso wie Anna Dreckmann im Außenangriff, von Anfang an und nahezu durch. „Beide haben einen super Job gemacht“, lobte ihr Trainer. „Man hat gesehen, wie breit wir aufgestellt sind. Das ist sehr erfreulich.“ Auch das ist keine gute Nachricht für die Konkurrenz.

Der MTV Hildesheim lässt sich aber offenbar nicht beeindrucken. Er gewann am Sonntag das Verfolgerduell in Bad Laer mit 3:1. Am kommenden Sonntag (27. Februar, 16 Uhr) erwarten die BSV-Volleyballerinnen in der Beverhalle den SV Bad Laer. Ob Zuschauer in dem Topspiel zugelassen werden, war am Sonntag noch offen.

BSV-Frauen: Spöler, L. Dreckmann, Horstmann, Kerkhoff, Roer, A. Dreckmann, Hattemer, Knight, Schulte-Döinghaus, Seidel, Mersch-Schneider.