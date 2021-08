30 Sportler des RV Ostbevern sind nun für Turniere zugelassen

Auch in Pandemie-Zahlen ruht die Ausbildung beim RV Ostbevern nicht. 30 junge Pferdesportler dürfen sich nun über ihr Reitabzeichen freuen. Sie mussten Fachwissen in Theorie und Praxis nachweisen.

Trotz erhöhter Pandemiezahlen, jedoch in Absprache und mit Unterstützung durch das Ordnungsamt der Gemeinde Ostbevern legten insgesamt 30 Pferdesportler ihre Prüfungen zu den Leistungsabzeichen an der Ostbeverner Reitanlage ab. Sie berechtigen zur Teilnahme an Turnieren in entsprechender Leistungslassen-Einstufung.

Das Prüfungsspektrum erstreckte sich über Theorie, Dressuraufgaben, einen Springparcours und den Umgang mit dem Sportpartner Pferd. Statt normalerweise vier Paaren wurden bei den Dressuraufgaben immer nur zwei Duos vom Richterpaar Monika Autmaring und Renate Elberich geprüft und mit Hinweisen und Noten versehen. Beim Springen durften sich immer nur vier Paare auf den Vorbereitungsplätzen aufhalten.

Zunächst standen aber die Prüfungen in der Theorie auf dem Programm, die ebenfalls in kleinen Gruppen und unter Einhaltung der Pandemie-Regeln vorgenommen wurden. Bedingt durch den großen Organisationsaufwand nahm die gesamte Veranstaltung volle zwei Tage in Anspruch. Ein großes Ausbilderteam um Barbara Möllers hatte in vielen Lehr- und Trainingseinheiten dafür gesorgt, dass alle Teilnehmer ihre begehrten Zeugnisse erhielten.

Ohne die eigentlich obligatorische gemeinsame Feierstunde wurden dann die Zeugnisse in kleinen Gruppen ausgehändigt.

Folgende Nachwuchssportler dürfen sich über das Reitabzeichen freuen: Lara Löchte, Maria Jolie Guttwein, Nele Hassels, Jana Burlage, Pia Hugenroth, Merle Köckemann, Nicole Löchte, Moritz Köckemann, Anna Goldmann, Patrizia Hallermann, Verena Hassels, Amelie Krause, Lene Dreckmenn, Charlotte Siemann, Lea Strotjohann, Franziska Pelkmann, Theresa Westmark, Pia Eßer, Sophiea und Luisa Bussmann, Analena Lübbers, Laura Wilming, Maja Bockelmann, Sophia Rasche, Maria Wittkamp, Antonia Gassner, Charlotte Sorkoll, Annemarie Imholt, Jule Rasche-Peveling sowie Nicole Löchte.