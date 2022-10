33. Hallenkreismeisterschaft der Männer

Zwei Jahre lang mussten die heimischen Fußball-Fans auf den Budenzauber verzichten. Anfang 2023 ist es wieder so weit: In Warendorf startet dann die 33. Auflage der Hallenkreismeisterschaft.

Nach zwei Jahren Pause findet die Hallenkreismeisterschaft wieder statt. Der Ausrichter TuS Freckenhorst erhielt von der Sportschule der Bundeswehr nun die vorläufige Genehmigung. Die 33. Auflage des beliebten Hallenturniers findet vom 5. bis 8. Januar 2023 in der Halle A der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf statt. 21 Vereine aus dem Fußball-Altkreis Warendorf wurden eingeladen. Von Donnerstag bis Samstag finden die Vorrundenspiele statt, am Sonntag steht die Finalrunde auf dem Programm. In den letzten beiden Jahren konnte das Turnier wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Zuvor wurde das Hallenturnier jährlich seit 1989 ausgetragen, das seit 2008 in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf durchgeführt wird.