Ab der 76. Minute ist Ems Westbevern brandgefährlich

Westbevern

Ems Westbevern überwintert im gesicherten Mittelfeld. Der erste Saisonabschnitt verlief in drei Phasen. Auffällig: Lag der SV Ems mit 1:0 in Führung, ging kein Spiel verloren. Und in der Schlussviertelstunde sind die Westbeverner besonders torgefährlich.

Von Manfred Krieg