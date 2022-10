Ab in den Süden – BSV Ostbevern II spielt zweimal auswärts

Johanna Struffert fehlt am Samstag. Sie spielt mit dem VCO Münster in der 3. Liga.

Ferienzeit ist Reisezeit. Für die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II geht es am Wochenende gleich zweimal in den Süden – an den Rand des Münsterlandes und ins Ruhrgebiet. An einem Doppelspieltag ist die Verbandsliga-Truppe zweimal auswärts gefordert. Am Samstag spielt sie um 18 Uhr in Lüdinghausen gegen die WVV-Auswahl und am Sonntag um 15 Uhr in Witten bei Blau-Weiß Annen. Der Reiseleiter hat klare Vorstellungen. „Sechs Punkte sollten unser Ziel sein“, sagt BSV-Trainer Peter Pourie ganz unbescheiden.

Die Auswahl des Westdeutschen Volleyball-Verbandes der Jahrgänge 2008/09 soll in der Verbandsliga Spielpraxis sammeln. Die Talente haben bislang ein Spiel klar gewonnen und eins knapp verloren. „Die Stärke der Mannschaft ist immer davon abhängig, wer nominiert wird. Aber weil in zwei Wochen der Bundespokal stattfindet, gehen wir davon aus, dass die Auswahl in Bestbesetzung antritt“, sagt Pourie.

Wenn die Gäste aus Ostbevern am Samstag einige Stunden früher losfahren, haben sie die Möglichkeit, die beiden Wochenend-Gegner unter die Lupe zu nehmen. Die WVV-Auswahl spielt direkt hintereinander zunächst gegen Annen (15 Uhr), dann gegen den BSV. Aufsteiger BW Annen hat in drei Partien erst einen Punkt geholt.

Die personelle Lage ist gut bei der BSV-Zweiten. Nur am Samstag wird es etwas eng im Mittelblock. Unter anderen fehlt Johanna Struffert, die mit dem VC Olympia Münster in der 3. Liga gefordert ist.