Abschlussfeier mit 99 Allwetter-Läufern

Hitze in Ostbevern, Regen in Telgte, Kälte in Everswinkel – die Starterinnen und Starter der Volksbank-Cup-Laufserie haben bewiesen, dass sie keine Schönwetter-Athleten sind. Wer drei der vier Läufe absolviert hatte, durfte sich jetzt auf der Abschlussparty in Everswinkel feiern lassen.

Das lange Warten nach der Corona-Zwangspause ist vorbei. Nach drei Jahren Unterbrechung hatte das Organisationsteam der Volksbank-Cup-Laufserie die Teilnehmenden zur Abschlussfeier mit Siegerehrung, Essen und einem Rahmenprogramm eingeladen. „Wir freuen uns riesig, Euch endlich wieder in der Everswinkeler Festhalle begrüßen zu können“, sagte Moderator Mirco Borgmann zum Auftakt. „Ihr seid Allwetter-Läufer, habt bei 32 Grad die Hitzeschlacht von Ostbevern gemeistert, den sandigen Boden in Einen bezwungen, dem Regen in Telgte sowie der Eiseskälte in Everswinkel getrotzt.“ 99 der gut 110 Teilnehmenden hatten sich für die Veranstaltung qualifiziert, indem sie im vergangenen Jahr mindestens drei der vier Läufe absolviert hatten.

Shirts und Tücher

Läufer, die sich für den Volksbank-Cup anmelden, bekommen am Ende ein Editions-Shirt mit dem Schriftzug „Allwetterrunner“ und ein Schlauchtuch. Beides wird den Läuferinnen und Läufern in den kommenden Tagen zugeschickt. Sie können bei der Tombola attraktive Preise von einer Bewegungsanalyse über Startgutscheine bis hin zu Sporttaschen oder Stirnlampen gewinnen.

Pokalübergabe der Gesamtsieger mit (v.l.) Friedhelm Beuse (Volksbank Münsterland Nord), Philipp Kaldewei, Jonas Barwinski und Henning Roos. Foto: privat

Zudem gibt es eine eigene Cup-Wertung. Die besten drei Ergebnisse werden am Ende gewertet. Die Gewinner der Laufcup-Serie 2022 heißen Michelle Umlauf vom LV Oelde und Jonas Barwinski vom Team Fit2Run Beckum. Die Pokale übergab Friedhelm Beuse, Vorstand der Volksbank Münsterland Nord, als Hauptsponsor der Serie. Zweite Gesamtsiegerin wurde Eva Wunderlich (WSU Warendorf), dritte Marie Gerke (LG Oelde/Wadersloh). Zweiter bei den Männern wurde der langjährige Sieger Philipp Kaldewei, Dritter Henning Roos (beide LV Oelde). Pokale gab es auch für die ersten drei Gewinner der jeweiligen Altersklassen.

„ »Wir laufen zwar gegeneinander, aber am Ende auch miteinander.« “ Mirco Borgmann

„Ihr alle seid Sieger, denn ihr habt euch für die Abschlussveranstaltung qualifiziert“, betonte der Moderator, der den einen oder anderen Stammläufer während der Übergabe der Pokale und Urkunden für ein kurzes Interview ans Mikrofon holte. „Wir laufen zwar gegeneinander, aber am Ende auch miteinander. Denn für viele ist der Cup-Wettbewerb in den elf Jahren seines Bestehens schon zu einer kleinen Läuferfamilie geworden.“ Florian Strotmeier hat es geschafft, sämtliche bisherigen 44 Läufe der Serie zu finishen. Er sieht den Cup jedes Jahr als besonderen Anreiz für sportliche Aktivitäten.

Pokalübergabe der Siegerinnen mit (v.l.) Friedhelm Beuse, Maria Gerke, Michelle Umlauf, Eva Wunderlich und Moderator Mirco Borgmann (Organisationsteam). Foto: privat

Gruß- und Gratulationsworte hatte Beuse zum Auftakt an die Läufer gerichtet. Dem Vertreter des Sponsors dankte nicht nur Borgmann im Namen des Organisationsteams für die Zusicherung der Finanzen auch für die Serien 2023 und 2024 seitens der Volksbank. Als Gastgeber begrüßten Martin Steinbach, Vorsitzender des SC DJK Everswinkel, und Bernhard Rotthege, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel, die Teilnehmenden der Serie und lobten deren sportlichen Ehrgeiz sowie ihre Erfolge.

Zum Abschluss gab es in Everswinkel die Nachricht, dass das Anmeldeportal für die Laufserie 2023 bereits geöffnet ist. Nicht nur Umlauf und Barwinski sagten auf der Bühne zu, wieder dabei sein zu wollen. Andere folgten ihnen und meldeten sich noch am selben Abend an. Zehn waren es bis zum Wochenende.

Informationen zum Laufcup gibt es im Internet unter www.volksbank-cup-laufserie.de. Die vier Stationen sind in Ostbevern (Samstag, 12. August), in Einen (Freitag, 25. August), in Telgte (Samstag, 23. September) und in Everswinkel (Samstag, 2. Dezember).