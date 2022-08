Alle Mühen umsonst – BSV Ostbevern verliert gegen Warendorfer SU

Der BSV Ostbevern blieb im ersten Saisonspiel ohne Torerfolg. Gegen Meisterkandidat Warendorfer SU verloren die Blau-Weißen mit 0:1. Am Donnerstag geht es schon weiter für den BSV.

Eine Stunde lang liefen die Fußballer des BSV Ostbevern einem Rückstand hinterher. Bei den hohen Temperaturen war das kein Vergnügen. Und die ganze Mühe wurde auch nicht belohnt. Die Gastgebern verloren am Sonntag zum Saisonstart im Beverstadion gegen die Warendorfer SU mit 0:1 (0:1). „Für den Aufwand, den wir betrieben haben, hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, sagte Trainer Daniel Kimmina.

Möglich, dass die Partei ganz anders verlaufen wäre, hätte Lukas Kowol nach sieben Minuten getroffen. Er lief von außen allein auf den WSU-Kasten zu, scheiterte aber am Torwart. Ihre erste Großchance hatten die Warendorfer nach einer halben Stunde, als BSV-Keeper Tobias Jürgens gegen Gian-Luc Klemckow rettete. Kurz darauf war er machtlos, als der Ball durch die Abwehr rutschte und Linus Austermann die Kugel ins lange Eck schob (32.).

Kurz nach dem Seitenwechsel musste Jürgens noch einmal klären, „danach war es ein offenes Spiel“, so Kimmina. „Wir waren einen Tick besser und präsenter.“ Falk Droste setzte einen Kopfball am langen Pfosten vorbei (54.), Kowol scheiterte wieder am Torhüter (60.) und auch Carsten Esser blieb erfolglos (63.). „In dieser Szene hätten wir Elfmeter bekommen müssen. Er wurde klar umgerissen“, meinte der BSV-Coach. Seine Mannschaft drängte bis zum Schluss vergeblich auf den Ausgleich, auf der anderen Seite verhinderte Jürgens noch zweimal den zweiten Treffer des Meisterkandidaten aus der Kreisstadt.

Das zweite Saisonspiel bestreitet der BSV bereits am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) beim SV Mauritz. Die Münsteraner haben am Sonntag mit 2:1 bei Aufsteiger SG Telgte II gewonnen.

BSV: Jürgens – Langanke, Droste, Büst, Hülsmann – Middrup, Schulze Hobeling (78. Bensmann), M. Alali (54. Wittkamp), Kowol – Wigger (74. Poßmeier), Esser. Tor: 0:1 Austermann (32.).