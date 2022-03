Als Libera beim BSV Ostbevern ins kalte Wasser geworfen

Der 24. März 2019 ist Franziska Seidel unvergesslich in Erinnerung geblieben. Weil Jana Rolf im entscheidenden Aufstiegsmatch gegen den TV Cloppenburg (3:2) nicht zur Verfügung stand, sprang die Abiturientin als Libera ein und schaffte bei ihrer Premiere in der ersten Mannschaft des BSV Ostbevern gleich den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Tags drauf stand an der Loburg die Abi-Klausur in Biologie an, die deutlich weniger gut ausfiel. Aber davon redet heute kaum noch jemand. Ihr fulminanter Start in den hochklassigen Volleyballsport wird hingegen noch lange in Erinnerung bleiben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie