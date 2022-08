Anmeldeschluss für die Cup-Laufserie

Am 8. August ist bereits Voranmeldeschluss für die Cup-Laufserie im Kreis Warendorf. Der Bever-Lauf des BSV Ostbevern bildet am 13. August die erste Etappe. Weitere folgen im August in Einen, im September in Telgte und im Dezember in Everswinkel.

Mit Spannung schaut das Orga-Team der Volksbank-Cup-Laufserie auf den Anmeldeschluss am kommenden Montag (8. August). Wer wird in der 2022er-Serie am Start sein? So viel sei schon mal verraten: Jonas Barwinski vom Team Fit2Run Beckum möchte seinen Sieg von 2018 verteidigen. Aber auch andere bekannte Gesichter, quasi Stammläufer der Vierer-Serie, haben sich bereits angemeldet. „Wir freuen uns riesig, dass der Cup nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung des Orga-Teams.

Den Auftakt der Serie bildet der Volksbank-Bever-Lauf in Ostbevern am 13. August (Samstag). Fortgesetzt wird der Laufcup am 27. August (Freitag) mit dem Emslauf in Einen. Am 17. September (Samstag) folgt der Volksbank-Citylauf in Telgte. Den Ausklang bildet der Volksbank-Nikolauf in Everswinkel am 3. Dezember (Samstag). Sämtliche Läufe überzeugen mit einer abwechslungsreichen Strecke, heißt es in der Mitteilung. Während der Kurs in Ostbevern größtenteils asphaltiert ist oder an der Bever entlang geht, führt die Strecke in Einen auf einem großen Teil durch den Wald. In Telgte laufen die Sportler mitten durch die Altstadt und an der Ems entlang, während Fackeln auf dem Rundkurs in Everswinkel den Wegesrand säumen.

Wettkampfstimmung ist nicht das Einzige beim Volksbank-Cup. Drei von vier Läufen müssen die Teilnehmer absolvieren, um an der Abschlussfeier mit einem umfangreichen Essen, Siegerehrung und Verlosung teilzunehmen und sich das Laufshirt 2022 zu sichern. „Wir stehen in den Startlöchern“, betont das Organisationsteam und lädt alle Läuferinnen und Läufer aus der Umgebung ein – egal ob mit oder ohne Ambitionen auf eine Bestzeit. Ausrichter der einzelnen Cup-Läufe sind der BSV Ostbevern, der SC Müssingen, der TV Friesen Telgte und der SC DJK Everswinkel.

Die Startgebühr beträgt 35 Euro bei Nachmeldung beim ersten Lauf in Ostbevern. Sie reduziert sich bei Voranmeldung um 5 Euro. Einen Rabatt von 2 Euro pro Person gibt es für Vereine, die mit zehn oder mehr Teilnehmern an den Start gehen. Es werden die Gesamt- und Altersklassensieger ermittelt und bei der Abschlussveranstaltung am 27. Januar 2023 in Everswinkel ausgezeichnet. Es gelten die Regeln der zu den Läufen jeweils aktuellen Corona-Schutzverordnung. Weitere Informationen zur Laufveranstaltung gibt es im Internet unter www.laufcup-warendorf.de. Eine Anmeldung ist im Internet möglich unter www.laufszene-nrw.de/volksbank-cup.

Auch für den Volksbank-Bever-Lauf am 13. August in Ostbevern kann man sich bis zum 8. August noch einzeln voranmelden. Im Angebot sind ein Bambinilauf (400 Meter), Schülerlauf (2 km), 5-Kilometer-Lauf, 10-Kilometer-Lauf und Halbmarathon. Informationen gibt es unter lauftreff.bsv-ostbevern.de.