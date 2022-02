Athletinnen des TV Friesen Telgte bestätigen ihre gute Frühform

Neben den etablierten Leichtathletinnen machten bei einem Sportfest in Münster auch die Neulinge des TV Friesen Telgte auf sich aufmerksam. Und Franziska Pelkmann zeigte sich gut gerüstet für die Westfalenmeisterschaft.

Leichtathletik: Sportfest in Münster

Die Friesen-Neulinge (v.l.) Mila Fißmann, Helena Lampe und Mathilda Tuchan überzeugten in Münster.

Die Leichtathleten des TV Friesen Telgte bestätigten bei einem Sportfest in Münster ihre gute Frühform. Neben den etablierten Franziska Pelkmann und Eva Weßendorff überzeugten vor allem die Neulinge bei ihrem Debüt.

Bei den elfjährigen Mädchen gelang Mathilda Tuchan über 50 Meter in 7,9 Sekunden gleich eine Zeit unter der Acht-Sekunden-Marke. Damit kam sie am Ende als Zweitschnellste aufs Podium. Im Weitsprung verfehlte sie das Treppchen mit 3,61 Meter nur um vier Zentimeter. Die Siegerin sprang mit 3,72 Meter nicht viel weiter. Friesen-Vereinskollegin Helena Lampe landete in ihrem ersten Wettkampf unter den besten Zehn. Sie belegte Platz acht im Sprint und Rang neun im Weitsprung.

Die zehnjährige Mila Fißmann verpasste das Treppchen nur knapp. Sie erreiche mit 3,07 Meter im Weitsprung den vierten Platz. Leonie Lehmann gelang, ebenfalls bei ihrem ersten Start, der Sprung auf das Podest als Dritte über 60 Meter Hürden.

Bei den 15-Jährigen kamen Eva Weßendorff und Franziska Pelkmann im Weitsprung aufs Treppchen. Weßendorff wurde mit 4,38 Meter – knapp unter ihrer Bestleistung – Dritte. Pelkmann gewann überlegen mit 4,93 Meter. Die Ostbevernerin zeigte sich damit gut gerüstet für die Westfalenmeisterschaft am 6. März in Paderborn.

Jeweils Vierte wurden Weßendorff über 60 Meter in 8,91 Sekunden und Pelkmann über 60 Meter Hürden in 10,74 Sekunden.