Auch der Vizemeister darf auf Aufstieg hoffen

Zwei Spieltage vor Schluss steht der BSV Ostbevern auf dem zweiten Tabellenplatz. Wird das Team Vizemeister, könnte es – wenn es denn überhaupt aufsteigen will – noch eine Chance auf die 2. Bundesliga bekommen.

Dürfen die BSV-Frauen am Ende auch als Vizemeister strahlen, wie hier Pia Schulte-Döinghaus? Wenn sie denn wollen, könnten sie möglicherweise auch als Zweitplatzierter noch aufsteigen.

Der Meistertitel in der 3. Liga war das große Ziel der BSV-Volleyballerinnen. Den haben die Ostbevernerinnen noch nie geholt. Zweimal sind sie schon Vizemeister geworden – in den Spielzeiten 2017/18 hinter SF Aligse und 2018/19 hinter dem USC Münster II, als der BSV nach dem USC-Verzicht in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Jetzt sieht es wieder so aus, dass Ostbevern nicht Meister wird.

Bis zum vergangenen Samstag lagen die BSV-Frauen als Tabellenführer der Aufstiegsrunde auf Kurs. Dann ging es zum TV Hörde, und sie verloren überraschend mit 0:3. Der MTV Hildesheim steht jetzt mit drei Punkten Vorsprung an der Spitze. Schwer zu glauben, dass diese zuletzt so stabile Mannschaft an den letzten beiden Spieltagen noch strauchelt. Auch auf der BSV-Homepage heißt es, dass „der Meisterschaftszug für den BSV mit großer Wahrscheinlichkeit abgefahren ist“.

Erste Frist bis zum 31. März

Also wohl wieder Vizemeister. Was aber würde dieser Rang für die Aufstiegsmöglichkeiten bedeuten? Erst einmal hängt alles davon ob, welche Mannschaften aus den Staffeln West und Nord der 3. Liga überhaupt Interesse signalisieren, in die 2. Bundesliga hochgehen zu wollen. „Für diese Aufstiegs-Bereitschafts-Erklärung haben die Vereine noch eine Frist bis zum 31. März“, sagt West-Staffelleiterin Dagmar Francke. Bislang habe sie diese Bekundung noch von keinem Verein bekommen. Wenn sich ein Club dazu bereit erklärt, heißt das immer noch nicht, dass er dann auch aufsteigen muss oder darf.

„ »In der Regel gibt es keine Relegation.« “ Staffelleiterin Dagmar Francke

Verzichtet der Meister einer Staffel auf den Sprung nach oben, darf der Zweite den Platz einnehmen (oder der Dritte). Eine Relegation der Vizemeister der Nord- und West-Staffel würde nur dann ausgetragen, erklärt Francke, wenn die beiden Meister aufsteigen wollen und die Zweitplatzierten sich das auch vorstellen können. Dann ginge es in der Relegation erst mal nur um eine Option auf einen Nachrückerplatz. „In der Regel gibt es aber keine Relegation“, weiß die Staffelleiterin aus Erfahrung.

Sollte Hildesheim Meister werden und den Gang eine Etage höher auch antreten, könnte der BSV Ostbevern – wenn er denn überhaupt aufsteigen möchte – nur darauf hoffen, dass in der 2. Liga ein zusätzlicher Platz frei wird, weil ein Verein sich zurückzieht. „In diesem Fall aber“, so Francke, „hätten die Mannschaften aus der 2. Bundesliga, die eigentlich abgestiegen wären, ein Vorrecht darauf, einen Antrag auf Verbleib in der 2. Liga zu stellen.“