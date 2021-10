Auch ohne Leonie Ottens sollen drei Punkte her

Am zurückliegenden Wochenende hat BSV-Trainer Dominik Münch den Ostbeverner Volleyballerinnen von Freitag bis Sonntag frei gegeben. Zeit zum Genießen und Entspannen. Jetzt sind sie in der 3. Liga West wieder gefordert.

Auf ihre Zuspiele kommt es auch im zweiten Auswärtsspiel in Emlichheim an: BSV-Stellspielerin Lea Dreckmann

Ihr erstes Meisterschaftsspiel nach fast einem Jahr Pause haben die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern deutlich mit 3:0 bei den Sportfreunden Aligse gewonnen. Die Punkte vier bis sechs der noch jungen Saison sollen am Samstag um 20 Uhr beim SC Union Emlichheim II eingefahren werden. Das Team aus der Grafschaft Bentheim hatte sein Auftaktmatch vor Wochenfrist mit 1:3 beim MTV Hildesheim verloren.

Dominik Münch erinnert sich noch gut an die bisherigen Duelle gegen die Niedersächsinnen: „Es waren immer umkämpfte Spiele. Einmal sind wir dort im ersten Satz mal ganz schön ausein­ander genommen worden. Eine sehr eindrückliche Erfahrung. Aber wir haben nachher noch gewonnen“, so der Trainer. Da beide Aufgebote etliche Spielerinnen aus den Geburtsjahrgängen 1995 bis 1997 in ihren Reihen haben, kennt man sich zudem auch von deutschen Jugendmeisterschaften.

„Ich habe derzeit noch kein Bildmaterial von den Emlichheimer Spielen, also konzentrieren wir uns ganz auf unsere eigene Leistung“, so Münch weiter. Auf Leonie Ottens müssen die Blau-Weißen am Samstag verzichten. Die Nachwuchsakteurin weilt bei der Jugendnationalmannschaft im Beachvolleyball. „Alle anderen sind an Bord. Vielleicht fährt noch eine Spielerin aus der zweiten Mannschaft mit.“

Der BSV-Trainer rechnet mit etwa eindreiviertel Stunden Fahrzeit nach Emlichheim, wo Zuschauer unter Beachtung der 3G-Regeln zugelassen sind. „Wir haben Respekt vorm Gegner, aber wir haben auch keinen Grund, uns kleiner zu machen als wir sind. Wir haben in Aligse bestanden. Wir müssen gut sein, dann werden wir auch in Emlichheim gewinnen.“