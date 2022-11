Auf BSV Ostbevern warten drei sehr wichtige Duelle

Wochen der Wahrheit warten auf die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern. In den nächsten drei Spielen wird die Tendenz für den weiteren Saisonverlauf vorentschieden.

Ohne Annika Bröcker müssen die Ostbeverner Damen am Sonntag auskommen.

Drei Begegnungen absolvieren die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern noch vor der Winterpause. Allesamt Spiele, in denen es gegen Konkurrenten im Abstiegskampf geht: Herforder SV (14.), Concordia Flaesheim (11.) und zunächst am Sonntag um 13.30 Uhr das Duell beim VfL Bochum II. „Unser Gegner ist diesmal breiter aufgestellt und besser in die Saison gestartet als im Vorjahr“, erläutert Christian Rusche. Derzeit belegt die Elf aus dem Ruhrgebiet Platz sieben und hat zehn Zähler mehr als die Blau-Weißen.

„Wir müssen gut performen und die Basics zum Tragen kommen lassen“, so der BSV-Trainer, der sich bis Weihnachten gerne ein kleines Punktepolster mit Blick auf die Abstiegszone zulegen möchte. Neben den Langzeitverletzten fehlt diesmal Annika Bröcker. Dafür hilft Laura Rieping aus. Auch Torhüterin Manuela Imholt ist fit und startklar.

Auf die Damen der SG Telgte wartet am Sonntag um 15 Uhr eine hohe Hürde. Sie gastieren bei GW Amelsbüren (4.), das inzwischen von Frank Schlichter gecoacht wird. Den Gegner kennen die Emsstädterinnen gut – aus gleich drei Duellen inklusive eines Pokalauftritts in der Vorsaison.

Personell ist die Lage ähnlich wie vor Wochenfrist. Allerdings wird Anne Hilgenhöner (privat verhindert) fehlen, Verena Melchert und Linda Focke kränkelten unter der Woche ein wenig. Coach Friedhelm Mors hofft jedoch, sie am Sonntag dabei zu haben.