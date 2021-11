Auf Torjäger Hendrik Schlunz ist Verlass

Auf Hendrik Schlunz ist Verlass. Der Offensivspieler, der in der 57. Minute für Christian Deistler ins Spiel kam, sorgte mit seinen beiden Treffern in der 76. und 93. Minute für den 2:0-Erfolg gegen den SC Hoetmar. Es war der fünfte Dreier in Folge und damit die Verlängerung der Erfolgsserie der Grün-Weißen in der Kreisliga A. Der Sieg war aufgrund der zweiten Halbzeit verdient, weil Ems endlich ins Spiel fand und sich auch Tormöglichkeiten erarbeitete. Letztlich setzten sich Willensstärke und Qualität des Liga-Fünften durch.

„Wir haben zum richtigen Zeitpunkt noch die Tore erzielt. Das Team hat alles dafür getan, dass wir nach einer schwachen ersten Halbzeit ins Spiel gefunden haben“, so Coach Andrea Balderi. Nach der Pause waren die Gastgeber präsenter und konnten sich Chancen durch Christian Nosthoff (51.), Julian Knappheide (61.) und Oliver Hollmann (74. ) erarbeiten. „Dass in der 76. Minute das 1:0 durch Hendrik Schlunz fiel, kam uns sehr gelegen.“ Der Westbeverner Stürmer traf nach einer Ecke per Volleyschuss zur umjubelten Führung.

Die hätte allerdings noch kippen können, da Hoetmar, das schon vor der Pause zweikampfstark agierte und ein intensives Pressing bot, mit dem man Ems zeitweilig den Schneid abkaufte, zu zwei sehr guten Tormöglichkeiten kam. „Da hat uns Christian Budde mit seinen gekonnten Abwehraktionen im Spiel gehalten,“ lobte Balderi den Schlussmann, der auch dafür sorgte, dass Ems zu null spielte.

Der eingewechselte Jan Nosthoff leitete mit einem Querpass zum Doppeltorschützen Hendrik Schlunz das 2:0 und damit die endgültig Entscheidung in einem umkämpften Spiel ein, bei dem die Platzherren ihre spielerischen Vorteile hatten und von der Bank erfolgreich einwechseln konnten. Ems weist nun 18 Punkte auf und hat das Torverhältnis (19:19) ausgeglichen.

Ems: Budde – Wewelkamp, O. Hollmann, Kötter (51. J. Nosthoff), A. Hollmann (46. Knappheide) – D. Schlunz (75. König), K. Leifker, C. Nosthoff Deistler (57. H. Schlunz) – Licher, Neufend Tore: 1:0 H. Schlunz (76.), 2:0 H. Schlunz (90.+3).