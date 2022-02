Aufstieg verboten – BSV Ostbevern beim FCJ Köln II

Am zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde reist der BSV Ostbevern zum FCJ Köln II. Die Gastgeberinnen spielen für die Statistik – sie dürfen nicht aufsteigen. Was aber wohl nicht heißt, dass die BSV-Frauen leichtes Spiel haben bei einer sehr erfahrenen Kölner Mannschaft.

In dieser Woche hatte Pia Schulte-Döinghaus (M.) nicht ganz so viel Spaß. Sie konnte wegen einer Verletzung kaum trainieren.

Am ersten Spieltag der Aufstiegsrunde in der 3. Liga West haben die BSV-Volleyballerinnen mit einem 3:0-Sieg gegen den TV Hörde die Tabellenführung übernommen. Am kommenden Sonntag knöpfen sich die beiden Verfolger SV Bad Laer und MTV Hildesheim im direkten Duell gegenseitig die Punkte ab. In Ostbevern darf man in diesen Tagen also ganz entspannt die Situation in der Meisterrunde betrachten.

Noch größer dürfte die Gelassenheit bei der Reserve des FCJ Köln sein. Das Team hat sich als Tabellenzweiter der Vorrundengruppe 1 für die Endrunde qualifiziert. Weil aber die erste Mannschaft als DSHS SnowTrex Köln in der 2. Bundesliga am Netz steht, darf die Kölner Zweite nicht aufsteigen. Für sie ist die entscheidende Saisonphase also nur noch eine für die Statistik. Was aber nicht heißen muss, dass es die Kölnerinnen am Samstag (16 Uhr) gegen Ostbevern ruhig angehen lassen.

Meister in der 2. Bundesliga

Dominik Münch jedenfalls geht nicht davon aus. „Ich denke, dass sie Spaß daran haben und dass es sie reizt, in der Endrunde gegen die besten Mannschaften der anderen Vorrundengruppe zu spielen“, sagt der BSV-Trainer. „Im Laufe der Vorrunde wurden viele unterschiedliche Spielerinnen eingesetzt, deshalb ist es schwierig einzuschätzen, wer dabei sein wird.“ Zum Kader gehören einige ehemalige Zweitliga-Kräfte, die mit Köln auch Meister geworden sind im Bundesliga-Unterhaus. Zuspielerin Pia Weiand zum Beispiel. Das Kölner Auftaktmatch in der Aufstiegsrunde in Hildesheim wurde verlegt.

„Das ist keine ganz junge Mannschaft mehr. Und die Erfahrung merkt man auch an der Spielweise“, sagt Münch. Der Coach erwartet „ein ganz anderes Spiel“ als zuletzt gegen Hörde. Köln dürfte nicht so leicht zu knacken sein. „Ich denke, wir müssen im Spielverlauf hartnäckiger und konsequenter dranbleiben. Auch wenn wir es gut machen, wird es ein Weilchen dauern, bis wir erfolgreich sind.“

Der BSV bangt noch um den Einsatz von Pia Schulte-Döinghaus. „Sie war eine Bank in den letzten Spielen“, lobt Münch. Die Mittelblockerin ist umgeknickt, hat am Dienstag gar nicht trainiert und am Mittwoch nur dosiert. Ihr Trainer sagt: „Pia fährt mit, aber es ist noch offen, wie sehr wir auf sie bauen können.“