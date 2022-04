Aus zwei Duellen muss für BSV Ostbevern II ein Sieg her

Noch sind die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II Vorletzter ihrer Verbandsliga-Gruppe. Aber sie haben noch zwei Joker in der Hinterhand. Noch ein Sieg aus zwei Spielen und sie haben den Klassenerhalt geschafft. Heute geht‘s nach Mesum.

Für die Verbandsliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II stehen in dieser Saison noch zwei Meisterschaftsspiele an. Sie werden über die Klassenzugehörigkeit der Mannschaft um Trainer Frank Brockhausen entscheiden. Eines der beiden ausstehenden Duelle müssen die Blau-Weißen für sich entscheiden, um aufgrund der Mehrheit der erzielten Saisonsiege den Klassenerhalt sicher zu haben.

Die erste Chance dazu haben sie heute um 19 Uhr beim TV Mesum. Der Tabellenfünfte geht mit der Empfehlung von drei Siegen aus den letzten drei Begegnungen in dieses Duell. Es wartet also eine harte Nuss auf die jungen Volleyballerinnen aus der Bevergemeinde, die am 26. April noch bei Saxonia Münster gastieren.