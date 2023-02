Auslosung zum Pott‘s Pokal ist für Ems und BSV erfolgt

Am Dienstagabend ist die Auslosung zur ersten Runde im Pott‘s Cup erfolgt. Die Alten Herren des BSV Ostbevern begrüßen dazu am 22. April (Samstag) die Vertretung des SV Drensteinfurt. Der SV Ems Westbevern stellt sich am gleichen Tag bei der Altherren-Spielgemeinschaft Albersloh-Rinkerode vor. Seriensieger SG Sendenhorst genießt derweil Heimrecht gegen die BSG Eternit. Die übrigen Begegnungen der Auftaktrunde im Überblick: TuS Wadersloh - SuS Ennigerloh, SuS Enniger - Beckumer SV, BW Beelen - SV Oelde, Westfalia Vorhelm - Vorwärts Ahlen, BW Sünninghausen - Dolberg, Westfalia Liesborn - RW Vellern, Ahlener SG - Germania Stromberg, ASK Ahlen - SC Hoetmar, SV Neubeckum - Warendorfer SU und VfL Sassenberg - TuS Freckenhorst. Freilose zogen RW Alverskirchen, FSG Ahlen und der SC Füchtorf. Die zweite Runde folgt am 13. Mai und das Viertelfinale am 17. Juni. Das Halbfinale findet am 19. August statt, während der Finaltag auf den 9. September terminiert worden ist.