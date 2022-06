Beide Kreistitel bleiben in Vadrup

Die Kreismeistertitel im Fahren der Ein- und Zweispänner gehen wieder an den RFV Gustav Rau Westbevern. Beim Fahrturnier auf dem Hof Schulze Hobbeling holten sich Sandra Schulze Temming-Hanhoff und Tim Schäferhoff die Schärpen des Kreisreiterverbandes Warendorf ab.

Es war an den drei Tagen viel los auf der Anlage in Vadrup. Und es gab viel zu gewinnen: Es ging ums Westfälische Nachwuchschampionat und die Westfälische Jugendmeisterschaft, den Münsterländer Mannschafts-Cup – und eben auch um die Kreismeisterschaft.

Einmal mehr zeigten sich die Fahrsportler des Gastgebers in bester Verfassung und holten beide Titel nach Westbevern. Besonders umkämpft war der der Einspänner. Nur knapp siegte Sandra Schulze Temming-Hanhoff vor Daniel Tepper und Henrik Meier zu Greffen (FSF Ostenfelde). „Sandra war in der Dressur besser“, erkannte Tepper den Erfolg seiner Vereinskollegin an. Mit seinem Sieg in der Teilprüfung Gelände bei den Ponys verkürzte er den Rückstand zwar, vorbei kam er aber nicht mehr. Sandra Schulze Temming-Hanhoff, die sich schon 2019 diesen Titel sicherte, reichte Rang neun mit Sterntaler im Gelände und der vierte Rang in der Kombinierten Wertung bei den Pferden, um den Erfolg zu wiederholen – mit einem Punkt Vorsprung vor Tepper.

Deutlicher war das Ergebnis bei den Zweispännern: Mit 76,31 Punkten siegte Tim Schäferhoff vor Andre Schulze-Hobbeling (Westbevern/82,58) und Marina Wördemann (Ostenfelde/ 84,11). Mit einer starken Vorstellung im Gelände Ponys der Klasse M sicherte sich Schäferhoff, der mehrere Bestzeiten aufstellte, Rang zwei in der Kombinierten Prüfung hinter Daniela Menke (Dielingen). Damit war er in der Kreiswertung nicht von der Spitze zu verdrängen, obwohl zuvor Andre Schulze-Hobbeling mit Bella und Brusso die Gelände-Prüfung der Klasse A dominierte, in der Kombinierten Prüfung aber nicht über Rang vier hin­auskam.

Dass das Fahrturnier in Westbevern nichts an Reiz verloren hat, zeigte einmal mehr der Sonntag. „Wir hatten viele Starts und nur ganz wenig Ausfälle“, war Andre Schulze-Hobbelings kurze Bilanz als Turnierleiter. Ganz besonders freute auch ihn die volle Anlage am Nachmittag bei besten Bedingungen. Das Wasserhindernis war der Anziehungspunkt für die Zuschauer. Und die blieben bis zum Schluss, als Tim Schäferhoff, der vor drei Wochen bei den Deutschen Meisterschaften Bronze eingefahren hatte, eine Bestzeit nach der anderen aufstellte. Und als er sich im vorletzten Hindernis für einen kurzen Moment Seite an Seite mit Andre Greiling (Emsdetten), nur durch den Holzzaun getrennt, ein Duell lieferte, waren selbst eingefleischte Fans des Fahrsports begeistert. Das Warten hatte sich gelohnt für das mitreißende Finale bei den Pony-Zweispännern der Klasse M.