Beim BSV drohen vier Spielerinnen auszufallen

Während in Doha am Sonntagnachmittag um den Fußball-Weltmeistertitel gespielt wird, vergleichen sich die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern zeitgleich in der Beverhalle mit Union Emlichheim. Personell sieht es dabei diesmal nicht rosig im Lader der Blau-Weißen aus.

Esther Spöler (l.) bei einem ihrer typischen Angriffsschläge nach überkopf gestellten Zuspielen. Am Sonntag im Heimspiel gegen Union Emlichheim

Für die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern kommt es am Sonntag zu einer ungewöhnlichen zeitlichen Überschneidung. Ihr letztes Hinrundenmatch bestreiten sie um 16 Uhr zeitgleich mit dem Finale der 22. Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Während sich in Doha Argentinien und Frankreich um den WM-Pokal duellieren, wollen die Blau-Weißen im letzten Heimspiel 2022 gegen den SC Union Emlichheim bestehen.

„Ich hoffe, das ist kein Faktor, jetzt wo Deutschland nicht im Finale steht. Und vielleicht gibt dies ja sogar den Anstoß, lieber Live-Sport in der Beverhalle zu gucken“, sagt BSV-Trainer Dominik Münch. „Wir wussten bei der Spielansetzung gar nichts von dieser Überschneidung und ich weiß nicht, ob wir etwas geändert hätten; denn wir wollen die Spieltermine am Samstag und Sonntag unseren Zuschauern möglichst ausgewogen anbieten. Die letzten beiden Spiele gegen Borken und Oythe hatten guten Zuschauerzuspruch. Die Corona-Delle gehört der Vergangenheit an. Jetzt kommen wieder über 200 Leute, wenn wir einen attraktiven Gegner haben oder gut spielen.“

Personell ist die Lage beim BSV diesmal eher schwierig. „Wir haben eine komplizierte Woche hinter uns“, erläutert der Ostbeverner Übungsleiter. „Bis zu vier Spielerinnen könnten ausfallen. Gott sei Dank verteilt es sich ein bisschen auf die verschiedenen Positionen.“ Amy Knight, Hannah Hattemer, Kathrin Pasel und Sophia Fallah waren in den vergangenen Tagen krank. Mit Diagonalangreiferin Marie Kolkmann und Melina Heitkötter (Außenangriff) stehen zwei Talente aus der zweiten Mannschaft parat, diese Lücken zu schließen.

„Emlichheim ist bekannt für seine gnadenlos erfolgreiche Jugendarbeit. Fast alle Gäste-Spielerinnen stammen aus dem Jahrgang 2000 oder jünger“, so Münch. „Sie spielen frischen, dynamischen Volleyball.“ Zuletzt gelangen dem Tabellenfünften durch die 3:1-Siege gegen Köln und beim VCO Berlin sowie das 3:0 gegen Oythe zahlreiche Punktgewinne. „Aber wir werden uns Chance suchen und finden, wenn wir es gut machen.“