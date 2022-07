Beim Seniors-Cup geht‘s am 9. Juli um LK-Punkte

Auch in den Sommerferien finden beim TC Ostbevern zahlreiche Turniere statt. So geht es am 9. Juli (Samstag) beim TCO-Seniors-Cup um LK-Punkte. Die Clubmeisterschaften laufen und auch auf den Nachwuchs wartet ein Höhepunkt.

Beim TC Ostbevern werden auch in den Sommerferien weiterhin fleißig die Schläger geschwungen. Die Vorrundenpartien der diesjährigen Clubmeisterschaften laufen bereits seit Mitte Juni und werden in der wettkampffreien Phase in sieben Konkurrenzen ausgetragen. Über 110 Nennungen beweisen einmal mehr, dass die Titelkämpfe einen besonderen Stellenwert beim TCO haben. Die Endspiele aller Klassen finden am Sonntag, 18. September statt. Die Kinder und Jugendlichen ermitteln ihre Titelträger bereits am 4. September (Sonntag).

Zum neunten Mal richtet der Club den TCO-Seniors-Cup aus. Organisator Karl-Heinz Spahn empfängt am Samstag, 9. Juli, ab 9 Uhr zahlreiche Seniorenspieler aus dem Umkreis, die sich beim Einzelturnier in drei Altersklassen LK-Punkte sichern können.

Veranstaltet werden Wettbewerbe für die Altersklassen Herren 40, Herren 50 (zwölf Teilnehmer) sowie für Herren 60 mit zehn Akteuren. Jedem Tennisspieler sind zwei Duelle garantiert. Noch sind in allen drei Konkurrenzen Plätze frei.

Das Nenngeld beträgt 25 Euro, für TCO-Vereinsmitglieder 20 Euro. Gesponsort wird der Seniors-Cup von der Sparkasse Münsterland Ost. Meldeschluss ist am Montag (4. Juli/22 Uhr) bei mybigpoint.

Clubintern werden im Juli jeweils freitags drei offene Turniere für alle Mitglieder angeboten. Am 1. Juli und 15. Juli wird Mixed-Doppel gespielt und am 29. Juli können alle interessierten Damen im Doppel antreten. Diese Angebote richten sich an die gesamte TCO-Familie und hier sind auch besonders Neu- und Schnuppermitglieder angesprochen.

Obligatorisch ist auch der sportliche Vergleich der Herren 40 mit den Herren 50, der am Freitag, 6. August, ab 16 Uhr auf vier Plätzen ausgetragen wird. Ein traditionell spannender Wettkampf, der nach den ausgetragenen Partien auch zu intensiven Nachbesprechungen beim Kaltgetränk führt.

Herzstück der Sommerferien beim TCO ist die 17. Auflage des Sommercamps, das vom 2. bis 5. August mit rund 70 Kindern und Jugendlichen aus Telgte und Ostbevern stattfinden wird. Das Trainerteam der Tennisschule Müller bietet dabei ein abwechslungsreiches Programm für den Tennis-Nachwuchs an.