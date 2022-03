Bereits mehr als 400 Anmeldungen in Westbevern

Am Samstag und Sonntag treffen sich die Nachwuchs-Pferdesportler beim RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup. Mehr als 400 Anmeldungen liegen dem Veranstalter schon vor – das Interesse ist also riesengroß. Zum Event gehört auch eine Wertungsprüfung zum Pott‘s Pokal 2022.

Alexandra Decker vom ausrichtenden RFV Gustav Rau Westbevern unterwegs im Springparcours mit Light My Fire. Am Wochenende versammeln sich die jungen Reiter und Reiterinnen in Vadrup zur Neuauflage des Jugend-Hallenturniers.

Über 400 Anmeldungen für 14 Prüfungen an zwei Tagen zeigen das große Interesse am Jugend- Hallenreitturnier des RFV Gustav Rau Westbevern, das ein Highlight für die Aktiven im Nachwuchsbereich ist. Und es bietet den Besuchern eine gute Möglichkeit, den Jugendlichen bei ihren Ritten im Parcours über die Schulter zu schauen. Die Resonanz ist groß, das verdeutlichen die Anmeldezahlen. Meldeschluss für alle Prüfungen ist jeweils am Vorabend um 17 Uhr.

Blickt man auf die Starterliste, dann machen sich junge Reiterinnen und Reiter aus zahlreichen Vereinen der näheren und weiteren Umgebung auf den Weg nach Westbevern-Vadrup. „Wir freuen uns über den schon jetzt großen Zuspruch und treffen alle Vorbereitungen für die Neuauflage am Wochenende 26. und 27. März“, sagte die Vereinsvorsitzende Petra Weiligmann im Vorfeld des sportlichen Treffens.

Die Prüfungen in Dressur und Springen sprechen unterschiedliche Gruppen und Pferdesportler an. Obwohl die vielen Prüfungen einen engen Zeitplan nach sich ziehen, ist er so gefasst, dass sich die Richter genügend Zeit nehmen können, um bei der Bekanntgabe der Wertungsnoten den jungen Sportlern für deren weitere Entwicklung Ratschläge mit auf den Weg geben zu können. „Das ist wichtig und fördernd“, unterstreichen die Organisatoren aus Westbevern und Vadrup.

Früh aufstehen heißt es für die Aktiven, die für die erste Prüfung an beiden Tagen gemeldet haben. Los geht es am Samstag (26. März) bereits um 7.30 Uhr mit der Dressurprüfung Klasse L. Ein Dressurreiterwettbewerb Klasse E und eine Dressurprüfung der Klasse A schließen sich an. Auch ein Führzügelwettbewerb und ein Stil-Geländeritt Klasse E gehören zum reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm.

Am Sonntag (27. März) geht es um 8 Uhr mit der Stilspringprüfung Klasse A (U 25) los. Zum Ausklang der Zwei-Tage-Veranstaltung steht ein Stil-Geländeritt der Klasse A an. Er ist gleichzeitig eine Wertungsprüfung zum Pott`s Pokal 2022.

Als Richter tätig sind Georg van den Boom, Paul Gummelt, Monika Schnepper, Elke Stegemann und Nina Stegemann. Die Turnierleitung liegt in den Händen von Martin Dieckhoff und Robert Alfers, Parcourschef sind Josef Cappenberg und Helmut Korte (Gelände). Elmar Siepmann ist Technischer Delegierter.

Auf der gesamten Anlage gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Regeln.