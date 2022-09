Besondere Aufgabe im Telgter Pappelwald auch für Parcoursbauer

Für viele Pferde, vor allem für die jungen, ist der Springparcours im Telgter Pappelwald eine besondere Herausforderung. Die Bäume mitten im Stangenwald irritieren die Pferde, bei gutem Wetter sorgt der Wechsel aus Sonne und Schatten für Verwirrung. Die Parcoursbauer müssen das im Hinterkopf behalten.

Fritz Ibershoff aus Lienen und Josef Cappenberg aus Ostbevern kümmern sich schon seit Jahren beim Turnier des RV Gustav Rau Westbevern um den Entwurf und den Aufbau der Hindernisstrecke in den Emsauen. „Man ist hier etwas eingeschränkt in der Linienführung – die Bäume stehen halt im Weg“, sagt Cappenberg. Ansonsten aber unterscheide sich dieser Turnierplatz beim Parcoursbau nicht groß von herkömmlichen Anlagen.

Was ganz anders ist: das Flair auf dem Gelände mit der Kirmes und am heutigen Dienstag mit dem angrenzenden Mariä-Geburts-Markt – und damit zusammenhängend mit dem Publikum. Bei diesem Turnier sehen viele Zuschauer die Prüfungen, die sonst nicht zum Reitsport kommen. „Denen wollen wir auch was bieten, möglichst spannende Springen mit ordentlichen Starterfeldern auch im Stechen“, sagt Cappenberg. Das heißt: Zu schwer darf es nicht sein, zu leicht aber auch nicht.

Zum Abschluss am heutigen Dienstag beginnt die ersten Prüfung um 9 Uhr. Die letzte um 14 Uhr ist gleichzeitig die hochkarätigste des gesamten Turniers: das Springen der schweren Klasse mit Stechen. Dort satteln überwiegend die Profis ihre Pferde.

So wie am gestrigen Montag. Bevor am Abend zwei Flutlichtspringen auf dem Programm standen (Bericht folgt), drehten die jungen Vierbeiner in den Klassen A bis M ihre Runden im Pappelwald. Größen der Szene wie Olympiasiegerin Ingrid Klimke hatten einige Nachwuchspferde mitgebracht. Von den heimischen Startern schaffte Sabrina Rusche eine Platzierung. Die Reiterin des RV Ostbevern landete in einer L-Springpferdeprüfung mit Little Lilli auf dem zehnten Rang (Wertnote 7,8). Die fünfjährige Stute ist mit den ungewöhnlichen Bedingungen im Pappelwald offenbar gut klargekommen.