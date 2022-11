Bever-Cup des BSV Ostbevern läuft wieder über vier Tage

Die Beverhalle ist geblockt, die Termine sind gebucht: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause richtet der BSV Ostbevern Anfang 2023 wieder sein großes Hallenturnier für Fußballerinnen aus. Die sechste Auflage des Volksbank-Bever-Cups läuft vom 4. bis zum 7. Januar (Mittwoch bis Samstag). Viele, viele Jahre hatte der BSV zuvor die Hallenkreismeisterschaft der Frauen ausgerichtet, die dann vom Kreisvorstand nach Warendorf vergeben wurde.

UFC Münster gewann 2020

Beim bislang letzten Bever-Cup im Januar 2020, den die Futsalerinnen des UFC Münster gewannen, gingen 29 Mannschaften aufs Parkett. Wie viele es in diesem Jahr werden, ist noch offen. „Die Einladungen sind rausgegangen, die ersten Rückmeldungen reingekommen“, sagt Ulrich Höggemann aus dem BSV-Organisationsteam. 20 Mannschaften haben sich bereits angemeldet.

Offiziell läuft die Frist am 15. November ab. „Dann haken wir bei den Vereinen, die sich nicht gemeldet haben, noch einmal nach“, erklärt Höggemann. „Wenn es dann 27 oder 28 Mannschaften werden, ist das auch okay. Ob wir mit einer Mannschaft mehr oder einer weniger in einer Vorrundengruppe spielen, ist egal.“

Jugendturniere ab 29. Dezember

Die Auslosung plant der BSV Anfang Dezember. An dem Modus ändert sich gegenüber den Turnieren bis 2020 nichts. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kicken die Teams jeweils abends um den Einzug in die Endrunde. Die wird am Samstag (7. Januar) mit Zwischenrunde, Halbfinale und Finale ausgetragen.

In den Tagen vorm Frauen-Bever-Cup richtet der BSV in der Beverhalle Jugendturniere aus. In den verschieden Altersklassen ab der U 6 läuft der Ball vom 29. Dezember (Donnerstag) bis zum 3. Januar (Dienstag) jeden Tag, nur am 1. Januar nicht.