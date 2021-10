Beverhalle schon belegt – auch 2022 kein Bever-Cup

Auch Anfang 2022 fällt das Frauen-Hallenturnier des BSV Ostbevern aus, wie schon 2021. An Corona liegt das nur indirekt. Für den Bever-Cup bekommt der BSV diesmal keine Zeiten in der Beverhalle.

Anfang 2020 fand der letzte Bever-Cup in Ostbevern statt, hier jubeln die BSV-Spielerinnen Laura Rieping (l.) und Julia Mende.

In den ersten Tagen des neuen Jahres ist Hallenfußball, dann gehen an fünf Tagen die Frauen in die Beverhalle. Das ist seit zwei Jahrzehnten Gesetz beim BSV Ostbevern. Jahrelang hat der Verein die Kreismeisterschaft ausgerichtet und zuletzt fünfmal in Folge den Bever-Cup, nachdem der Kreisvorstand die Titelkämpfe nach Warendorf vergeben hatte.

Das neue Format wurde schnell ein Erfolg, an die 30 Mannschaften haben zuletzt daran teilgenommen. Im Januar dieses Jahres musste die Großveranstaltung in Ostbevern, wie so viele andere Hallenevents auch, wegen Corona abgesagt werden. Jetzt wäre im Januar 2022 ein Bever-Cup wieder möglich – wenn die Beverhalle denn nicht schon belegt wäre.

„Wir bekommen keine Hallenzeiten mehr“, erklärt Ulrich Höggemann aus dem Organisationsteam des BSV. Wegen des lange Zeit unsicheren Pandemie-Geschehens sei man erst spät in die Planungen eingestiegen – zu spät, wie sich jetzt in Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung herausgestellt habe. „Die Beverhalle ist schon belegt. Wir hätten einen Tag bekommen können, aber dafür lohnt sich der ganze Aufwand nicht“, so Höggemann.

Also kein Turnier, und das wird offenbar nicht nur in Ostbevern bedauert. Im Rahmen eines geplanten Testspiels in diesem Sommer habe es sogar eine Anfrage aus Schalke gegeben, ob die königsblauen Fußballerinnen teilnehmen können.

Das Organisationsteam des BSV hat daraus gelernt. So früh wie irgend möglich „werden wir uns jetzt die Halle für Anfang 2023 sichern“, verspricht Höggemann.