Bianca Nowag sammelt fleißig erste und zweite Plätze

Mit ihrem großen Sommerreitturnier durften die Mitglieder des Zucht-, Reit- und Fahrvereins St. Hubertus Füchtorf zufrieden sein. In 39 Prüfungen gingen zahlreiche Reiter an den Start. Auch die größte Investition des Vereins in den vergangenen Jahren bestand die Premiere glänzend.

So hatte der Verein aus den Mitteln des Landesförderprogramms zur Modernisierung der Sportstätten in Nordrhein-Westfalen 158 000 Euro erhalten. Der Vereinschefin Stefanie Oertker war der Stolz anzumerken, was die Vereinsmitglieder geschaffen haben: „Wir haben die Mittel dazu genutzt, den einstigen Rasenplatz in einen mehr als 6000 Quadratmeter großen Sandplatz umzubauen und auch noch die Reithalle zu renovieren. Allerdings hätten dazu die Mittel nicht ausgereicht, wenn nicht die Mitglieder über Monate hinweg auch ganz viel Eigenleistung bei den Arbeiten erbracht hätten.“

Als besonders eifrige Schleifensammlerin erwies sich dabei Bianca Nowag (RV Ostbevern). In der qualitativ gut besetzten Reitpferdeprüfung für drei und vierjährige Pferde sicherte sie sich mit der dreijährigen westfälischen Stute Lady Rubin mit der Gesamtnote von 8,4 den Sieg. Und auch die Silberschleife für den zweiten Platz ging an Nowag und den ebenfalls dreijährigen Reitponyhengst Dauphin K. Nur wenig später gewann sie mit dem fünfjährigen Westfalen Doppelherz auch noch die Dressurpferdeprüfung der Klasse L. Vereinskollegin Johanna-Sophie Bertling landete hier mit Dante de Vito (8,2) auf Platz zwei.

Das abschließende Stilspringen der Klasse M*, in dem sich auf den ersten elf Plätzen ausschließlich Reiterinnen wiederfanden, unterstrich die zurzeit starke Form von Lotta Scharffetter (RFV Warendorf). Auf dem Holsteiner Tribute erzielte die 15-Jährige mit einer 8,6 die höchste Wertnote aller Teilnehmer und sicherte sich damit den zweiten Sieg in ihrer noch jungen Laufbahn in einer Prüfung dieser Klasse. Am folgenden Tag gewann sie mit Fusion Energy auch das Punktespringen der Klasse L. In einer Springprüfung der Klasse L belegte die Ostbevernerin Kristina Hollmann mit Calle (0/66,75) den zweiten Rang.

Im springsportlichen Höhepunkt des Turniers, dem M-Springen* mit Stechen, hatte Reinhard Knappheide (RV Ostbevern) die Chance, sich für den nur knapp verpassten Sieg eine Woche zuvor in Milte zu revanchieren. Mit seiner Stute Paula fegte er fehlerfrei in 33,81 Sekunden durch den Stech-Parcours, was keiner seiner Konkurrenten unterbot.

Die Spitzenprüfung in der Dressur, die M-Dressur am Sonntagnachmittag, ging an Lena-Pauline Theiling (RFV Neuenkirchen/Bramsche), die mit Fidolino OT auf die Wertnote 8,2 kam. Dicht dahinter wurde Melanie Kleine Beckmann (RV Ostbevern) mit HB Daim (8,1) Zweite.