Bilanz ist mies beim BSV Ostbevern II – die Stimmung klasse

Mit nur fünf Punkten – ein Sieg wurde wieder aberkannt – geht die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern in die fast viermonatige Winterpause. Die Bilanz ist mies, die Stimmung sei aber „bombastisch“, so der Trainer. Und schon in der Vorsaison hat das Team das Feld von hinten aufgerollt.

Die zweite Mannschaft aus Ostbevern ist Tabellenletzter in der Kreisliga A. Sie setzt, wie in der Vorsaison, alle Hoffnungen in die Rückrunde.

In der Frauen-Kreisliga A ist schon Feierband für dieses Jahr. Die elf Mannschaften sind bereits in der Winterpause. Die dauert fast vier Monate, erst am 5. März geht’s weiter. Eine ewig lange Zeit, in der die Fußballerinnen der zweiten BSV-Mannschaft nicht allzu oft auf die Tabelle schauen sollten. Dort sind sie ganz unten zu finden. Die Ostbevernerinnen überwintern mit nur fünf Punkten auf dem letzten Platz und damit auf dem vermutlich einzigen Abstiegsrang.