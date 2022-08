Bislang rund 170 Anmeldungen für den Telgter Citylauf

Für den Volksbank-Citylauf am 17. September liegen dem TV Friesen Telgte bislang rund 170 Anmeldungen vor. „Da ist sicherlich noch Luft nach oben“, so Abteilungsleiter Mirco Borgmann. Neu ist in diesem Jahr ein Fun Run über 2500 Meter.

Noch rund drei Wochen sind es bis zum Anmeldeschluss für die 15. Auflage des Volksbank-Citylaufs am 17. September (Samstag) rund um den Sportplatz am Schulzentrum in Telgte. Erfahrungsgemäß beginnt jetzt die heiße Phase der Anmeldungen. „Aktuell haben wir rund 170 Läufer am Start. Da ist sicherlich noch Luft nach oben“, sagte Mirco Borgmann zum Auftakt des Pressegesprächs, zu dem der TV-Friesen-Abteilungsleiter außer den Mitgliedern des Organisationsteams Vertreter der Sponsoren begrüßt hatte. „Gemeinsam ziehen wir an einem Strang. Denn ohne Ihre Unterstützung wäre unser Citylauf nicht möglich“, dankte Borgmann den Förderern.

Neu in diesem Jahr ist der Fun Run (14.35 Uhr) über 2500 Meter durch die Telgter Innenstadt und die Emsauen. Ob mit oder ohne Verkleidung, als Familie, mit der Clique oder als Einzelläufer – dabei sollen Starter auf ihre Kosten kommen, denen es weniger aufs Tempo, sondern auf das Flair und das Gemeinschaftsgefühl ankommt. „Auch eine Stelzenläuferin habe ich angemeldet“, sagte Unternehmer Roland Hilbk, der sich für seine Kunden einige Startplätze gesichert hat.

Schüler- und Bambinilauf

Sportlich geht es beim Lauf über 10 000 Meter (16.30 Uhr) durch die Stadt und die Emsauen zu. Verstärkt werde das Teilnehmerfeld durch die Cup-Wertung, heißt es beim TV Friesen. Die Cup-Serie im Kreis Warendorf ist am vergangenen Samstag in Ostbevern gestartet und wird fortgesetzt in Einen (26. August), Telgte und Everswinkel (3. Dezember). Erste Anmeldungen gibt es bereits für den 5000-Meter-Lauf (15.15 Uhr) sowie den Schülerlauf über 2500 Meter (14.30 Uhr). „Wir freuen uns, dass die Sekundarschule Telgte wieder mit einer großen Mannschaft vertreten sein möchte“, sagte Borgmann. Die Schüler begeben sich vor dem Fun Run auf die Strecke und sprinten quasi vorweg. Besucher können sich in der Zwischenzeit oder nachher an der Cafeteria oder am Imbissstand stärken.

Nicht zu vergessen sind die Kleinsten unter acht Jahren, die beim Bambinilauf (14 Uhr) eine Runde um den Sportplatz drehen. „Sämtliche Telgter Kindergärten und Schulen haben wir angesprochen“, erklärte der Friesen-Abteilungsleiter.

Anmeldungen und Infos unter www.citylauf-telgte.de