Björn Kirchgessner freut sich über ein Traumlos für den World Cup

Zum zweiten Mal nahm Björn Kirchgessner an einem Lehrgang der CP-Nationalmannschaft teil. Der Ostbeverner bereitet sich mit der deutschen Auswahl auf den World Cup im Mai in Spanien vor. In der Vorrunde hat Deutschland ein Traumlos erwischt.

Klangvoller geht es nicht. Die deutschen CP-Fußballer haben für den World Cup einen großen Namen gezogen. Ein Traumlos: Die Auswahl mit Björn Kirchgessner vom BSV Ostbevern trifft im Mai in Spanien auf Brasilien. Die weiteren Vorrundengegner beim Turnier der 16 besten Mannschaften der Weltrangliste sind Irland und Thailand.

„Brasilien ist absoluter Topfavorit und für mich persönlich als Teilnehmer ein Fußballerlebnis der besonderen Art“, freut sich Kirchgessner auf das Duell mit den Südamerikanern. Und nicht nur darauf, schließlich wurde der 44-Jährige gerade erstmals in den 14-Mann-Kader der Nationalmannschaft für Menschen mit einer Cerebralparese (Bewegungsstörungen infolge von Hirnverletzungen) berufen.

„ »Der Fokus liegt auf das längerfristige Ziel, in die Top Acht zu kommen.« “ Björn Kirchgessner

„Brasilien ein Bein zu stellen, wird schwer“, weiß der Ostbeverner. Das Team gehört zur Top Drei der Weltrangliste. Mit Irland und besonders mit Thailand dürfte die deutsche Elf auf Augenhöhe kicken. Die beiden Erstplatzierten der Vorrundengruppe kommen weiter, die anderen beiden Mannschaften spielen in einer Platzierungsrunde die Ränge neun bis 16 aus. Bei dem Turnier in Salou an der spanischen Mittelmeerküste gehe es aber auch um Punkte für die Weltrangliste. Für Deutschland, aktuell Elfter, „liegt der Fokus auf das längerfristige Ziel, in die Top Acht zu kommen“, so Kirchgessner.

„ »Das ist ein super Haufen, mit dem man sehr gut seine Zeit verbringen kann.« “ Björn Kirchgessner

Der BSV-Fußballer hat noch kein Länderspiel bestritten, nahm am vergangenen Wochenende aber zum zweiten Mal an einem Lehrgang der Nationalelf mit Cheftrainer Conny Frank Fritsch teil. Schwerpunkt war diesmal in der Sportschule Bad Blankenburg in Thüringen das Verhalten bei Ballgewinn des Gegners. Kirchgessner spürte noch die Nachwirkungen einer Verletzung der Oberschenkel-Muskulatur, deshalb machte er die Übungen nur dosiert mit. „Es war wichtig für mich, dabei zu sein – auch weil wir diesmal den kompletten Kader zusammenhatten.“

Sportlich, aber vor allem auch menschlich hat sich sein Eindruck vom ersten Lehrgang bestätigt. Er schwärmt: „Das ist eine witzige Combo, ein super Haufen, mit dem man sehr gut seine Zeit verbringen kann.“

Der nächste Lehrgang steht vom 8. bis 10. April in der Sportschule Ruit nahe Stuttgart auf dem Plan. Und in einem Monat sitzt Kirchgessner bereits im Flieger Richtung Spanien.