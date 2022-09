Björn Kirchgessner muss Länderspiele absagen

Die Fußball-Nationalmannschaft für Menschen mit Cerebralparese (CP) trifft sich an diesem Wochenende beim SSV Elspe. Das wird ein Fest im Sauerland: Zur Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes, auf dem ein CP-Feld fest eingezeichnet ist, kickt die Auswahl von Cheftrainer Conny Frank Fritsch am Samstag und am Sonntag gegen die Niederlande. Björn Kirchgessner hatte sich schon darauf gefreut – auf den Ausflug mit der Familie, auf die Teamkollegen und auf zwei prestigeträchtige Duelle mit dem Fünften beim World Cup in Spanien in diesem Jahr.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch