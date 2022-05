Börnemann und Wilming gehören zum Team Westfalen

Die Goldene Schärpe ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in der Vielseitigkeit bundesweit. Für das Team Westfalen haben sich fünf Nachwuchsreiterinnen und -reiter qualifiziert, darunter Greta Börnemann und Laura Wilming vom RV Ostbevern.

Haben sich in Olfen-Vinum für die Goldene Schärpe qualifiziert: (v.l.) Wilma Ostholt (RV Warendorf), Greta Börnemann (RV Ostbevern), Paul Suttorp (RV Alverskirchen-Everswinkel), Lilli Appelbaum (RV Ennigerloh-Neubeckum) und Laura Wilming (RV Ostbevern).

Beim westfälischen Sichtungstermin für die Goldene Schärpe lösten am vergangenen Wochenende in Olfen-Vinnum gleich fünf Warendorfer Jugendliche unter Leitung von Mannschaftsführerin Andrea Korte (Telgte) Tickets für eine der traditionsreichsten Bundesnachwuchsveranstaltungen in der Disziplin Vielseitigkeitsreiten. Lilli Appelbaum (RV Ennigerloh-Neubeckum), Greta Börnemann (RV Ostbevern), Wilma Ostholt (RV Warendorf), Paul Suttorp (RV Alverskirchen-Everswinkel) und Laura Wilming (RV Ostbevern) dürfen Anfang Juni im niedersächsischen Löningen die Farben Westfalens vertreten.

Die Goldene Schärpe ist eine anspruchsvolle Prüfung, bei der die Jugendlichen verschiedenste Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Neben Dressur und Springen müssen sie auch einen Geländeparcours bewältigen. Hinzu kommt als Aufgabe das korrekte Vorstellen ihrer Ponys, ein 3000-Meter-Geländelauf für die Reiter sowie eine umfangreiche Theorieprüfung. Deshalb dürften die kommenden Wochen mit intensivem Training für die einzelnen Anforderungen ausgefüllt sein.