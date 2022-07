BSV-Erinnerungen an 2017/18

Sowohl der BSV Ostbevern als auch SV Ems Westbevern schlossen die vergangene A-Liga-Saison auf einem Mittelfeldplatz ab – dennoch geriet eine der beiden Fußballmannschaften zwischenzeitlich in Abstiegsgefahr. Die Westfälischen Nachrichten schauen mit vielen Zahlen und Daten noch einmal zurück auf 2021/22.

Plötzlich erinnerte alles an die Situation aus der Saison 2017/18. Damals stürzte der BSV Ostbevern von Platz neun nach einer Serie von sieben Niederlagen in Folge auf den vorletzten Rang und stieg ab. Auch damals hießen die Mitabstiegskonkurrenten SC Füchtorf und SC Hoetmar. Vor vier Jahren konnte sich Hoetmar retten, das dieses Mal allerdings abstieg – nach 44 Jahren geht es wieder zurück in die Kreisliga B.