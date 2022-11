BSV-Frauen verbleiben im Keller

Die BSV-Fußballerinnen schienen auf dem Weg in gesicherte Gefilde zu sein. Die Heimniederlage gegen den Herforder SV wirft sie zurück.

Nach Abschluss der Hinrunde verbleiben die Fußballerinnen des BSV Ostbevern im Tabellenkeller der Westfalenliga. Sie haben das Sechs-Punkte-Match gestern im Beverstadion gegen den Herforder SV mit 1:2 (0:1) verloren. Der entscheidende Gegentreffer fiel erst wenige Minuten vor dem Spielende.

„In der ersten Halbzeit waren wir spielerisch nicht so gut“, räumte BSV-Trainer Christian Rusche ein. Mit ihrer ersten und einzigen Einschussmöglichkeit in der ersten Hälfte erzielten die Ostwestfälinnen in der 18. Minute die Gäste-Führung durch Sophie Schäpsmeier. Versuche von Mira Jörden und Kim Weber blieben auf der Gegenseite erfolglos.

Nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Blau-Weißen eine Vielzahl an Torchancen – ließen aber auch zahlreiche davon ungenutzt verstreichen. Laura Rieping traf die Latte (50.), Frieda Kemper scheiterte im Eins-gegen-eins an der gegnerischen Torfrau. Weber und Kristina Markfort fanden ebenfalls nicht ihr Ziel, ehe Kemper das Leder nach einem Eckball zum 1:1 (85.) über die Linie drückte.

Pia-Marie Salzmann sorgte mit ihrem Treffer zum 1:2 in der 89. Minute für Ernüchterung in Reihen der BSV-Frauen, nachdem diese zuvor bei einem Lattentreffer noch Glück gehabt hatten.

BSV-Damen: Imholt – Köhne, Koenen, Rieping (75. Meimann), Reher – Samberg (49. Pötter), Plagge, Weber, Jörden (83. Kottbus), Markfort – Kemper. Tore: 0:1 Schäpsmeier (18.), 1:1 Kemper (85.),, 1:2 Salzmann (89.)