BSV-Frauen verlieren Testspiel

Eine Woche vor Beginn des zweiten Saisonteils in der Westfalenliga haben die Frauen des BSV Ostbevern ein Vorbereitungsmatch gegen den Landesligisten Borussia Emsdetten mit 1:2 (0:0) verloren. In der ersten Hälfte hatten sie zwar mehr vom Spiel, vermochten aber ihre Torchancen nicht zu nutzen. Kim Weber und Frieda Kemper ließen ihre Gelegenheiten liegen. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichener. Weber (59.) gelang die verdiente Führung für die Gastgeberinnen. Anschließend wurden die Gäste mutiger und griffen früher an. BSV-Torhüterin Sophia Lenz parierte zweimal glänzend, ehe Hannah Scheipers (80.) und Kristin Wissing (90.) doch noch für die Wende sorgten. Am Sonntag um 13 Uhr startet Ostbevern in Mecklenbeck in den zweiten Teil der Meisterschaftsrunde.