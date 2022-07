BSV-Fußballerinnen starten in Flaesheim

In der Damen-Westfalenliga spielen 2022/23 nur 14 Vereine. Deshalb beginnt die Saison auch später als bei den Herren. Das Aufgebot des BSV Ostbevern startet bei einem Aufsteiger.

Die Saison in der Damen-Westfalenliga beginnt erst am 28. August und damit zwei Wochen später als bei den Männern. Dafür spielen aber auch nur 14 Teams in der vierthöchsten Klasse. Los geht‘s für den BSV Ostbevern mit einem Auswärtsmatch bei Aufsteiger SuS Concordia Albachten.

1. Spieltag, 28. August

Flaesheim - Ostbevern

2. Spieltag, 4. September

Ostbevern - Mecklenbeck

3. Spieltag, 11. September

FC Iserlohn - Ostbevern

4. Spieltag, 18. September

Ostbevern - Hauenhorst

5. Spieltag, 25. September

Freudenberg - Ostbevern

6. Spieltag, 2. Oktober

Ostbevern - Ibbenbüren

7. Spieltag, 9. Oktober

Berghofen II - Ostbevern

8. Spieltag, 16. Oktober

Ostbevern - Rhade

9. Spieltag, 23. Oktober

Kutenhausen - Ostbevern

10. Spieltag, 30. Oktober

Ostbevern - Billerbeck

11. Spieltag, 6. November

Ostbevern - Bielefeld II

12. Spieltag, 13. Novemb.

Bochum II - Ostbevern

13. Spieltag, 27. Novemb.

Ostbevern - Herforder SV