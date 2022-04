BSV Ostbevern beendet die stolze Serie von Germania Hauenhorst

Jetzt hat es Germania Hauenhorst zum ersten Mal in dieser Saison erwischt: Nach 21 Spielen ohne Niederlage verlor der Meisterkandidat gegen den BSV Ostbevern mit 0:2. Laura Rieping machte sich an ihrem Geburtstag selbst ein schönes Geschenk.

Als Christian Rusche am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr in Rheine an sein Handy ging, war an der Stimme des Trainers sofort zu erkennen, dass etwas Besonderes passiert sein muss. Etwas, dass es in dieser Saison noch nicht gegeben hat: Die Fußballerinnen von Germania Hauenhorst haben verloren. Das war dem Meisterkandidaten der Westfalenliga in den ersten 21 Spielen nicht passiert. Der BSV Ostbevern gewann die vorgezogene Partie mit 2:0 (1:0).

Und das nicht glücklich, sondern „hochverdient“, wie Rusche sagte. „Das war der Hammer.“ Seit Oktober 2019 sei Hauenhorst in der Meisterschaft ungeschlagen gewesen, habe ihm Germania-Trainer Ralf Spanier erzählt. Und dann kommt der BSV . . .

Nach einigen Halbchancen trafen die Ostbevernerinnen nach einer halben Stunde durch Lia Wille zum 1:0. Kristina Markfort hatte den Treffer vorbereitet. Pech hatte Julia Mende, die einen Freistoß an den Querbalken setzte (35.). „Ansonsten war es ein sehr kampfbetontes Spiel, von beiden Seiten“, sagte Rusche.

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel hätte es nach Ansicht des BSV-Trainers „ganz klar einen Elfmeter geben müssen“. Annika Bröcker sei gefoult worden. Weil Hauenhorst den Druck erhöhte, bot sich den BSV-Frauen immer wieder Raum zum Kontern. Den nutzten sie in der 60. Minute zum 2:0. Markfort bediente Kim Weber, die den Ball zurück auf Laura Rieping legte, die an ihrem 27. Geburtstag mit Vollspann verwandelte.

Die Gastgeberinnen zielten danach vermehrt auf den BSV-Kasten – ohne Erfolg. Wenn es brenzlig wurde, war Torfrau Manuela Imholt zur Stelle.

„Alle haben bärenstark verteidigt, das war eine hundertprozentige Mannschaftsleistung und die beste Saisonleistung“, lobe der BSV-Coach. „Die Mannschaft war von der ersten bis zur 93. Minute hochfokussiert. Sie hat keinen einzigen Fehler gemacht, wirklich keinen“, sagte Christian Rusche am Ende des Telefonats, jetzt wieder mit diesem ganz besonders freudigen Ton in der Stimme.

BSV-Frauen: Imholt – Feldmann (78. Köhne), Mahnke, Koenen, Bröcker – Markfort (70. Samberg), Rehm, Weber, Rieping, Wille – Mende (65. Meimann). Tore: 0:1 Wille (29.), 0:2 Rieping (60.).