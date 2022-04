BSV Ostbevern bekommt im ersten Spiel sofort die größte Aufgabe

An den beiden Kopfseiten der Beverhalle hatte der BSV Ostbevern für jeden der zwölf Vereine einen Bereich frei gehalten, in dem die Spielerinnen ihre Sporttaschen lagern konnten. Kleine Felder, abgetrennt durch Werbebanden der BSV-Partner. Auf einer stand, ganz dick in roter Schrift auf weißem Untergrund, das Wort „Sieger“ – als Teil eines längeren Schriftzuges eines Sponsors. Genau diese Box war dem RC Borken-Hoxfeld zugewiesen worden.

Die Aufbauhelfer des Ausrichters hatten damit am vergangenen Wochenende ein gutes Näschen bewiesen. Die U 15-Volleyballerinnen aus dem Westmünsterland gewannen in Ostbevern souverän die Westdeutsche Meisterschaft.

Westdeutsche Meisterschaft der U 15 in Ostbevern Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Impressionen von der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U15 beim BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller

Der Westdeutsche Volleyball-Verband (WVV) hatte die Titelkämpfe in dieser Altersklasse neu eingeführt, um verpasste Startmöglichkeiten wegen der Corona-Pandemie in den betroffenen Jahrgängen auszugleichen. Gespielt wurde auf einem verkleinerten Feld mit jeweils vier Mädchen pro Mannschaft.

Die U 15 des BSV konnte am Samstagvormittag noch nicht wissen, dass gleich zum Auftakt die anspruchsvollste Aufgabe des Turniers wartet. Das Team vom Trainergespann Roland Eggersmann und Siggi Terzenbach startete gegen den späteren Meister Borken-Hoxfeld mit einer 0:2 (14:25, 16:25)-Niederlage. Auch das zweite Vorrundenspiel gegen BW Aasee (am Ende Siebter) ging, wenn auch knapper, mit 0:2 (23:25, 15:25) verloren.

Somit spielte die Heimtruppe in der Trostrunde um die Plätze neun bis zwölf weiter. Am Samstagabend gewannen die Ostbevernerinnen deutlich mit 2:0 (25:17, 25:15) gegen VV Schwerte. Am Sonntag folgten zwei knappe Tiebreak-Niederlagen gegen den VfL Ahaus (19:25, 25:19, 8:15) und den TSC Gievenbeck (25:21, 20:25, 11:15). So landeten die Gastgeberinnen auf dem elften Platz.

„ Dass wir uns regulär qualifiziert haben, ist schon ein Riesenerfolg. “ Roland Eggersmann

Bei seiner Bilanz wollte Eggersmann weiter ausholen. Der BSV-Nachwuchs wäre als Ausrichter sowieso dabei gewesen, schaffte den Sprung aber auch sportlich. „Dass wir uns regulär qualifiziert haben, ist schon ein Riesenerfolg“, betonte der Coach. Das Team habe am ersten Turniertag abgerufen, was es kann, am zweiten nur phasenweise.

„Wir hatten eine starke Vorrundengruppe. Die Mädels haben gut gespielt, auch danach gegen Schwerte“, sagte Eggersmann. „Am Sonntag sind wir nicht richtig reingekommen. Gegen Ahaus hätten wir gewinnen können, auch gegen Gievenbeck war es eng.“ Unterm Strich ist er zufrieden. Der BSV-Nachwuchs ist immerhin die elftbeste Mannschaft in ganz NRW. „Erst waren die Mädels enttäuscht, aber mit etwas Abstand werden sie es auch so sehen. Sie haben es super gemacht.“

„ Man hat den Mädels die Nervosität angemerkt. Aber sie sind voll fokussiert geblieben. “ Kim Lea Telaar

Das darf man auch vom RC Borken-Hoxfeld behaupten. „Unser Ziel war das Halbfinale, alles Weitere war eher Bonus“, sagte die Meister-Trainerin Kim Lea Telaar. Ihre Schützlinge gaben im gesamten Turnier keinen Satz ab. Das Endspiel gegen den VV Humann Essen gewannen sie mit 25:21, 25:16. „Man hat den Mädels die Nervosität angemerkt. Aber sie sind voll fokussiert geblieben, sind nicht hektisch geworden.“ Den dritten Platz belegte der TV Hörde vor Bayer Leverkusen. Das Finale sahen in der Beverhalle rund 250 Zuschauer, den Livestream nutzten parallel rund 120 Volleyballfans.

Nicht nur diese Zahlen haben den BSV-Verantwortlichen gefallen. „Wir haben alles so hinbekommen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir haben alle Probleme gelöst und haben ein positives Feedback bekommen“, freute sich Abteilungsleiter Dominik Münch. Auch vom sportlichen Teil der Meisterschaft war er angetan.

Alles lässt sich allerdings nicht planen. Dass der RC Borken-Hoxfeld in der „Sieger“-Box logierte, „war reiner Zufall“, gestand Münch.