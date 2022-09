BSV Ostbevern betreibt Chancenwucher gegen Füchtorf

„Wir haben in der ersten Halbzeit sieben dicke Dinger und müssen zur Pause klar führen. Es muss mindestens 3:1 oder 4:1 für uns stehen“, resümierte Daniel Kimmina nach dem Heimspiel gegen den SC Füchtorf. Es stand aber 1:0 für die Gäste. „Aufgrund der zweiten Hälfte müssen wir mit dem 1:1 leben“, so der BSV-Übungsleiter weiter. Wirklich zufrieden war mit der Punkteteilung im Ostbeverner Lager wohl keiner, während beim SCF freudigere Gesichter zu sehen waren.

Lucas Wigger eröffnete die Begegnung mit einem Pfostenschuss (6.). Lukas Kowol (14.), Carsten Esser und Matthias Poßmeier mit einer Doppelchance (25.), noch mal Poßmeier (31.) und Kowol (36.) hätten die Blau-Weißen jubeln lassen können, aber sämtliche Versuche fanden nicht ihr Ziel. Besser machte es der Füchtorfer Nazmi Muja in der 24. Minute auf der Gegenseite, als er einen Seitfallzieher sehenswert in den Knick beförderte.

In der zweiten Hälfte ging es hin und her, beide Seiten hatten ihre Möglichkeiten. Die Begegnung hätte in beide Richtungen kippen können. Mohamed und Wasif Alali mit Kopfbällen sowie Esser per Hechtkopfball und Volleyabnahme waren nahe dran am Ausgleich, aber erst ein satter 20-Meter-Schuss von Kowol brachte in der 68. Minute die Erlösung aus Sicht der BSV-Fußballer.

Auf der Gegenseite klatschte das Leder einmal gegen die Querlatte, ein anderes Mal musste Torhüter Tobias Jürgens parieren. Den letzten Hochkaräter hatte dann David Wittkamp auf dem Fuß, als er einen Querpass von Kowol aus kurzer Entfernung nicht in den Maschen unterbringen konnte, sondern an einem Abwehrbein hängenblieb. „In der zweiten Hälfte hat der SC Füchtorf mehr mitgespielt“, so Daniel Kimmina.

BSV: Jürgens – Langanke, W. Alali (70. Bensmann), Büst, Ritter (70. Knoblich) – Middrup, Poßmeier, Kowol, M. Alali (77. Wittkamp), Wigger (85. Hagenah) – Esser. Tore: 0:1 Muja (24.), 1:1 Kowol (68.).